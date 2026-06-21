Ο Ελόι Ρουμ έδειξε ένα μπλουζάκι με ένα μήνυμα και τη φωτογραφία του Ζαϊρζίνιο Πίετερς αμέσως μετά την ιστορική ισοπαλία της Κουρασάο με το Εκουαδόρ.

Το Κουρασάο πανηγύρισε μία ιστορική ισοπαλία κόντρα στο Εκουαδόρ (0-0) για την 2η αγωνιστική του Μουντιάλ των ΗΠΑ και ο Ελόι Ρουμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής καθώς κράτησε ανέπαφη την εστία του κάνοντας ρεκόρ με 15 επεμβάσεις.

Μέσα στους πανηγυρισμούς, όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στον 37χρονο πορτιέρε που έδειχνε στην κάμερα ένα μπλουζάκι με ένα μήνυμα και τη φωτογραφία του Ζαϊρζίνιο Πίετερς, με τους ανθρώπους του Κουρασάο να αφιερώνουν την ισοπαλία σε εκείνον.

Ποιος είναι όμως ο Ζαϊρζίνιο Πίετερς; Πάμε πίσω στο 2019 όταν ο ποδοσφαιρικός κόσμος του Κουρασάο αλλά και του πλανήτη συγκλονίστηκε με τον θάνατο του 31χρονου τερματοφύλακα λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στην Αϊτή.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής τερματοφύλακας υπέστη καρδιακή προσβολή στο δωμάτιο του και έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος όλη την ομάδα του Κουρασάο, με τον Ελόι Ρουμ να είναι πέρα από συμπαίκτης του και πολύ καλός του φίλος.

Επτά χρόνια μετά, κανείς δεν ξέχασε τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή καθώς οι συμπατριώτες του φρόντισαν να τον έχουν μαζί τους στο πρώτο Μουντιάλ στην ιστορία της χώρας.