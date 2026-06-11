Μία χώρα που έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τη φτώχεια, την εξαθλίωση και τις δύσκολες συνθήκες, κατάφερε να χαμογελάσει. Και ο λόγος είναι το ποδόσφαιρο. Μετά από 52 ολόκληρα χρόνια, η εθνική ομάδα της χώρας κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, βγάζοντας στους δρόμους χιλιάδες ανθρώπους και κάνοντας την Αϊτή να νιώσει πρωτόγνωρες εικόνες.

Τελευταία φορά ήταν το μακρινό 1974 όταν η ομάδα από την Καραϊβική έδωσε το παρών στο κορυφαίο ραντεβού του πλανήτη, ωστόσο δεν πέρασε και λίγα για να καταφέρει να μπει στο αεροπλάνο για τις ΗΠΑ.

Το πρώτο και μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν η έδρα. Τα προβλήματα στη χώρα, ανάγκασαν την εθνική ομάδα να αγωνιστεί σχεδόν 500 μίλια μακριά από το «σπίτι» της αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να σταματήσει την ομάδα του Μινιέ στον δρόμο προς το όνειρο.

Στα προκριματικά κατάφερε να περάσει χέρι-χέρι με τη Κουρασάο για να βρεθεί στο γκρουπ με Ονδούρα, Νικαράγουα και Κόστα Ρίκα, με τον 1ο να παίρνει απευθείας το εισιτήριο για τελικά του Μουντιάλ. Η Φρεντζί Πιερό της ΑΕΚ και η παρέα του ήταν εκπληκτικοί με μόλις μία ήττα σε έξι αγώνες και παράλληλα τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες, συλλέγοντας 11 βαθμούς.

Αυτοί ήταν αρκετοί για να τερματίσουν στην κορυφή του ομίλου, πάνω από την Ονδούρα και πετώντας εκτός διοργάνωσης την Κόστα Ρίκα (!) και γράφοντας ιστορία για το ποδόσφαιρο της χώρας.

Φρέντζι Πιερό στο Gazzetta: «Είχαμε 1% πιθανότητες, αυτή η πρόκριση σημαίνει ελπίδα για την Αϊτή»

Το «πολυβόλο» της Αϊτής. Ο Φρεντζί Πιερό της ΑΕΚ βαδίζει τα 31 του χρόνια και θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία της χώρας, έχοντας 34 γκολ σε 51 συμμετοχές μέχρι στιγμής. Αποτέλεσε από τους κύριους πυλώνες της εθνικής ομάδας για να φτάσει μέχρι την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Ποια ήταν η πρώτη σκέψη που σου ήρθε στο μυαλό όταν επιβεβαιώθηκε ότι θα πηγαίνατε στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

«Η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό ήταν: «Τα καταφέραμε». Δεν πίστευαν πολλοί ότι μπορούσαμε να προκριθούμε. Πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά, η Αϊτή είχε μόλις 1% πιθανότητες πρόκρισης. Αυτό δεν ήταν απλώς ένα προσωπικό επίτευγμα· ήταν μια στιγμή για κάθε Αϊτινό που ονειρεύτηκε να δει τη σημαία μας στη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου. Ένιωσα περηφάνια, χαρά και ταυτόχρονα ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης».

Ποιο ήταν το πρώτο άτομο με το οποίο μίλησες μετά την πρόκριση και τι του είπες;

«Τηλεφώνησα στην οικογένειά μου. Τους είπα: «Πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο!». Υπήρχαν δάκρυα χαράς στα πρόσωπα της μητέρας και του πατέρα μου. Οι γονείς μου στήριζαν πάντα τα όνειρά μου και ήθελα να είναι περήφανοι για μένα».

Τι σημαίνει αυτή η πρόκριση για την Αϊτή;

«Αυτή η πρόκριση σημαίνει ελπίδα. Είναι ένα σημάδι ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως έθνος, οι Αϊτινοί μπορούν να ξεπερνούν τα εμπόδια και να πετυχαίνουν σπουδαία πράγματα. Είναι μια ευκαιρία να εμπνεύσουμε τη νεολαία μας και να της δείξουμε ότι όλα είναι δυνατά όταν είμαστε ενωμένοι και δουλεύουμε μαζί ως χώρα. Δεν ήμασταν η καλύτερη ούτε η πιο ταλαντούχα ομάδα σε εκείνη τη διοργάνωση. Όμως παλέψαμε όλοι μαζί και ποτέ δεν εγκαταλείψαμε ο ένας τον άλλον».

Τι σου έλεγαν οι συμπατριώτες σου;

«Ο κόσμος μάς έλεγε: «Πιστεύουμε σε εσάς» και «Κάντε μας περήφανους!». Τα μηνύματα ενθάρρυνσης και υπερηφάνειας ήταν συγκλονιστικά. Αϊτινοί από κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και της διασποράς, γιόρταζαν και μοιράζονταν τον ενθουσιασμό τους, και ξέρω ότι ανυπομονούν».

Τι περιμένεις περισσότερο από το τουρνουά;

«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι να αγωνιστώ απέναντι στους καλύτερους παίκτες του κόσμου και να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας στη μεγαλύτερη σκηνή. Θέλω να δείξω σε όλο τον κόσμο πόσο καλοί είμαστε. Πέρα από αυτό, ανυπομονώ να προσφέρουμε χαρά στον λαό μας και να κάνουμε κάθε Αϊτινό να νιώθει ότι εκπροσωπείται στη διεθνή σκηνή».

Πόσο σημαντικό είναι για έναν ποδοσφαιριστή να συμμετάσχει σε αυτό το τουρνουά;

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η κορυφή του ποδοσφαίρου. Είναι εκεί όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, οι καριέρες καθορίζονται και τα έθνη ενώνονται. Για κάθε ποδοσφαιριστή, είναι μια μοναδική ευκαιρία να αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία, όχι μόνο του ποδοσφαίρου αλλά και της χώρας του. Για μένα, το να εκπροσωπώ την Αϊτή το κάνει ακόμη πιο ξεχωριστό. Θέλω να κάνω κάθε Αϊτινό περήφανο, να δω τη σημαία μας να κυματίζει ψηλά στα γήπεδα και να δείξω στον κόσμο τη δύναμη και το πνεύμα μας. Αυτή είναι η στιγμή μας να γράψουμε ιστορία και ξέρω ότι είμαστε έτοιμοι».

Ήταν κάτι που ονειρευόσουν ως παιδί; Συγκινήθηκες όταν το πέτυχες;

«Ειλικρινά, ποτέ δεν ονειρεύτηκα ότι αυτό θα ήταν δυνατό. Προερχόμενος από την Αϊτή, έμοιαζε τόσο μακρινό. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά της ζωής: ποτέ μη λες ποτέ· όλα είναι δυνατά. Όταν το πετύχαμε, με κατέκλυσαν τα συναισθήματα: περηφάνια, χαρά, ανακούφιση και ακόμη λίγη δυσπιστία. Είναι κάτι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άτομο· είναι ένα όνειρο για ολόκληρο το έθνος. Τώρα ξέρω ότι η επόμενη γενιά θα το δει αυτό και θα πιστέψει ότι μπορεί να είναι η επόμενη που θα το καταφέρει. Αποδείξαμε ότι η Αϊτή είναι δυνατή και ικανή για τα πάντα, και η νεολαία μας θα ακολουθήσει τα βήματά μας».

Τι θα έλεγες αν ο μικρός Πιερό, που ονειρευόταν αυτό το επίτευγμα, στεκόταν τώρα μπροστά σου;

«Θα έλεγα στον μικρό εαυτό μου: "Ποτέ μην πάψεις να πιστεύεις στον εαυτό σου, όσο αδύνατο κι αν φαίνεται. Συνέχισε να ονειρεύεσαι, συνέχισε να παλεύεις και να έχεις εμπιστοσύνη ότι μια μέρα τα όνειρά σου μπορούν να γίνουν πραγματικότητα"».

