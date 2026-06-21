Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα του πέμπτου ομίλου
Η Γερμανία προκρίθηκε, το Κουρασάο έγραψε ιστορία! Τα Πάντσερ κέρδισαν με 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού με ανατροπή και βρίσκονται ήδη στα νοκ άουτ. Οι Ιβοριανοί είναι δεύτεροι με τρεις βαθμούς. Κουρασάο και Ισημερινός κόλλησαν στο... μηδέν και μοιράστηκαν από έναν βαθμό, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική ημέρα στον πέμπτο όμιλο. Η Μανσαφτ θα αντιμετωπίσει το Εκουαδόρ και η αφρικανική χώρα τη «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης.
Η βαθμολογία:
1. Γερμανία 6 (9-2)
2. Ακτή Ελεφαντοστού 3 (2-2)
3. Εκουαδόρ 1 (0-1)
4. Κουρασάο 1 (1-7)
Η τελευταία αγωνιστική:
23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ, 25/06)
23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1, 25/06)
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