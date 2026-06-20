Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέκτησαν έναν μοναδικό τίτλο μετά τη νίκη τους επί της Αυστραλίας, καθώς έγιναν οι ανεπίσημοι «παγκόσμιοι πρωταθλητές».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν την Αυστραλία με 2-0 στον δεύτερο αγώνα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, κάνοντας το 2/2 στα πρώτα ματς των ομίλων, εξασφαλίζοντας παράλληλα και την πρόκριση τους στη φάση των «32».

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, καθώς πέτυχε δύο πειστικές νίκες, πρώτα εναντίον της Παραγουάης με 4-1 και τώρα αυτή επί της Αυστραλίας.

Ωστόσο, η νίκη κόντρα στην ομάδα από την Ωκεανία είχε δίπλο ώφελος για τις ΗΠΑ, καθώς με αυτήν έγιναν οι... ανεπίσημοι «παγκόσμιοι πρωταθλητές». Οι Socceroos κατέκτησαν αυτον τον τίτλο όταν νίκησαν την Τουρκία με 2-0 στον εναρκτήριο αγώνα τους στη φετινή διοργάνωση, ενώ τα «Αστέρια της Ημισελίνου» πήραν τον τίτλο τον Μάρτιο του 2026, όταν επικράτησαν του Κόσοβου.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που οι ΗΠΑ κατέχουν τον τίτλο και θα ξεκινήσουν την υπεράσπιση του, όταν θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία στον τελευταίο αγώνα των ομίλων του Μουντιάλ.

The USA’s victory over Australia not only added to the growing sense of optimism around this team’s prospects at the World Cup, but meant they took the Unofficial World Championships crown.



How far can they go? Ultimately they might have to settle for the unofficial title, but… pic.twitter.com/CQyWoGqRqV — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 20, 2026

Για όσους μπορεί να μη γνωρίζουν, το Ανεπίσημο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου είναι ένας άτυπος τρόπος υπολογισμού της καλύτερης διεθνούς ομάδας στον κόσμο, με την ιδέα να πηγάζει από τη νίκη της Σκωτίας επί της Αγγλίας το 1967 για τα προκριματικά του Euro 1968, καθώς αυτή ήταν η πρώτη ήττα των «Τρίων Λιονταριών» μετά από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1966.

Για να εξασφαλίσει τον τίτλο, ένα έθνος πρέπει να νικήσει τους νυν κατόχους της άτυπης διοργάνωσης, σε ένα σύστημα νοκ άουτ, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται σε ορισμένα μαχητικά αθλήματα.

Η Σκωτία είναι η χώρα με τις περισσότερες κατακτήσεις αυτού του τίτλου (86), με την Αγγλία να ακολουθεί με 73. Η Αυστρία ήταν η πρώτη χώρα εκτός των χωρών της Βρετανίας που κατέκτησε τον ανεπίσημο τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, όταν νίκησε τη Σκωτία με 5-0 σε ένα φιλικό του 1931, ενώ η Αργεντινή βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας με 72 και την πιο πρόσφατη να είναι τον Νοέμβριο του 2023.