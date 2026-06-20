Το μυστικό συστατικό του ροφήματος που έδωσαν στον διαιτητή του ΗΠΑ - Αυστραλία, όταν έπαθε κράμπα στη διάρκεια του ματς.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης των ΗΠΑ με την Αυστραλία, ο διαιτητής του ματς έπαθε κράμπα και χρειάστηκε να λάβει τη βοήθεια των γιατρών, με την 4η διαιτήτρια να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να του δώσει ένα ρόφημα.

Τι είναι αυτό που ήπιε ο ρέφερι του αγώνα κι έγινε αμέσως καλύτερα;

Πρόκειται για ένα σκέυασμα που περιέχει χυμό πίκλας, ο οποίος αποτελείται από άλμη με νερό, ξύδι και αλάτι. Είναι γνωστή συνταγή στον αθλητισμό, καθώς είναι η καλύτερη λύση σε περίπτωση κράμπας. Το ρόφημα αυτό μπορεί να ανακουφίσει άμεσα από τις μυϊκές συσπάσεις και μάλιστα μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Το οξικό οξύ που περιέχει το ξύδι στέλνει ένα «σήμα» στο νευρικό σύστημα και κάνει τους μυς να χαλαρώσουν άμεσα. Επιπλέον, έχει ηλεκτρολύτες οι οποίοι ρυθμίζουν την ενυδάτωση του σώματος κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης.