Οι ΗΠΑ επικράτησαν εύκολα 2-0 της Αυστραλίας, πέτυχαν δυο διαδοχικές νίκες σε Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1930 και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τους «32».

Οι ΗΠΑ έγραψαν τη δική τους ιστορία με τις δυο διαδοχικές νίκες και εξασφάλισαν από τη 2η αγωνιστική την πρόκρισή τους στους «32» του Μουντιάλ. Μετά την τεσσάρα της πρεμιέρας κόντρα στην Παραγουάη, η ομάδα του Ποτσετίνο επικράτησε 2-0 της Αυστραλίας και έδειξε πως μπορεί να κάνει τη διαφορά σε αυτό το τουρνουά. Κάκιστοι δημιουργικά οι φιλοξενούμενοι, δεν μπόρεσαν να βρουν χώρους και φάσεις για να απειλήσουν. Ολα για όλα η Αυστραλία με την Παραγουάη.

Δυο γκολ και έφυγαν για τους «32»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Αυστραλία και έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη. Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 2-0, έχοντας επιβάλει από το πρώτο λεπτό τον ρυθμό της απέναντι σε έναν αντίπαλο που αδυνατούσε να ακολουθήσει την ένταση και την πίεσή της.

Οι HΠΑ ήταν ταχύτερες στις μεταβάσεις, πιο επιθετικές στις μονομαχίες και σαφώς ανώτερες στην κυκλοφορία της μπάλας. Στον αντίποδα, η Αυστραλία δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του πρώτου μέρους να βρει ρυθμό ή να απειλήσει ουσιαστικά. Η ομάδα του Πόποβιτς περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, αδυνατώντας να διαχειριστεί την ασφυκτική πίεση των αντιπάλων της. Κομβικός για ακόμη μία φορά ο ΜακΚένι.

Ο μέσος των ΗΠΑ πραγματοποίησε ένα ημίχρονο υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας κάθε γωνιά του γηπέδου. Ήταν δυναμικός στις μονομαχίες, αποτελεσματικός στην προώθηση του παιχνιδιού, διαρκώς διαθέσιμος ως επιλογή για τους συμπαίκτες του και ιδιαίτερα επικίνδυνος όταν κινήθηκε σε προωθημένες θέσεις. Μόλις στο 11ο λεπτό η ομάδα του Ποτσετίνο πήρε το προβάδισμα, όταν από εξαιρετική κούρσα του Μπαλογκάν και πάσα, ο Μπέρτζες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Το δεύτερο τέρμα για τους οικοδεσπότες ήρθε στο 45', όταν από σουτ του Ντεστ, ο Φρίμαν πήρε το ριμπάουντ και με κεφαλιά πέτυχε το 2-0.

Στην επανάληψη το σκηνικό δεν άλλαξε, οι ΗΠΑ μπήκαν δυνατά, είχαν τον έλεγχο, αλλά και ένα εξαιρετικό στήσιμο, χάρη στο οποίο δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στην Αυστραλία. Μάλιστα, στο 52ο λεπτό η ομάδα του Ποτσετίνο είχε την ευκαιρία να βρει ξανά δίχτυα, όταν ο Μπαλογκάν με εξαιρετική κούρσα βρέθηκε φάτσα με το τέρμα, αλλά ο Σιρκάτι έσωσε. Από το σημείο εκείνο κι έπειτα δε συνέβη το παραμικρό. Η Αυστραλία έβγαλε ένταση, αλλά δεν είχε τον τρόπο να βρει το τέρμα που θα την έβαζε ξανά στο «κόλπο». Οι ΗΠΑ κυκλοφορούσαν ιδανικά την μπάλα, δεν ανέβασαν ρυθμό, απέφυγαν τα ρίσκα και έφτασαν εύκολα στη νίκη. Μάλιστα, ήταν η πρώτη φορά έπειτα από δέκα παιχνίδι, όπου κράτησαν το μηδέν στην άμυνα.

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ρέαμ, Ρόμπινσον (80' Τράστι), Τίλμαν, Άνταμς, Ντεστ, ΜακΚένι (90'+6 Ρέινα), Πέπι (74' Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (90'+6 Ράιτ)

Aυστραλία (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Ιταλιάνο, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπέρτζις (46' Τζέρια), Μπος, Ονίλ, Οκόν-Ένγκστλερ (78' Ιρβάιν), Λέκι (61' Βολπάτο), Βελουπιλάι (46' Μετκάλφ), Τουρέ (46' Ιρανκούντα)