Βραζιλία - Αϊτή 3-0: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-0 της Βραζιλίας ενάντια στην Αϊτή.
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Βραζιλία επικράτησε 3-0 της Αϊτής και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Σελεσάο καθάρισε το ματς από το πρώτο μέρος, με τον Κούνια να σημειώνει δύο γκολ και τον Βινίσιους ένα, ενώ αποχώρησε τραυματίας ο Ραφίνια.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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