Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-0 της Βραζιλίας ενάντια στην Αϊτή.

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Βραζιλία επικράτησε 3-0 της Αϊτής και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Σελεσάο καθάρισε το ματς από το πρώτο μέρος, με τον Κούνια να σημειώνει δύο γκολ και τον Βινίσιους ένα, ενώ αποχώρησε τραυματίας ο Ραφίνια.