Η Βραζιλία επικράτησε άνετα 3-0 της Αϊτής με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κούνια, αλλά ανησυχεί για τον τραυματισμό του Ραφίνια.

Μάλλον αναμενόμενα, η Βραζιλία έκανε σεφτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 3-0 της Αϊτής στη Φιλαδέλφεια. Δύο γκολ του Κούνια και ένα του Βινίσιους από το πρώτο μέρος έκαναν τη δουλειά για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, εντούτοις υπάρχει ανησυχία για τον Ραφίνια, που αποχώρησε στο 40' λόγω ενοχλήσεων. Η δε παρέα του Φραντζί Πιερό, που έπαιξε για ένα ημίχρονο, έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείεται και μαθηματικά...

Η Σελεσάο έψαξε ένα γρήγορο γκολ για να απλουστεύσει την αποστολή της και νόμισε ότι το βρήκε, εντούτοις το τέρμα που σημείωσε ο Ραφίνια στο 12' ακυρώθηκε για οφσάιντ. Εντέλει, το 1-0 ήρθε στο 23', με τον Κούνια να σκοράρει από κοντά μετά από ασταθή επέμβαση του Πλασίντ σε προσπάθεια του Βινίσιους.

Ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή στο 36', με τον Βινίσιους να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με συρτό σουτ από τα αριστερά.

Έχοντας ξεμπερδέψει ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο, η Σελεσάο έκανε διαχείριση στο δεύτερο, με τον Άλισον να στερεί στον Αντέ το γκολ στο 63'. Το σουτ του Σάντος στο 76' πήγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με τον Έντρικ να έχει και αυτός ακυρωθέν γκολ δύο λεπτά αργότερα και το 3-0 εντέλει να μην αλλάζει.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Βραζιλία: Άλισον - Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντάγκλας Σάντος - Γκιμαράες (81' Έντερσον), Κασεμίρο - Ραφίνια (40' Ράγιαν), Πακετά (64' Έντρικ), Βινίσιους (81' Ντανίλο Σάντος) - Κούνια (64' Μαρτινέλι)

Αϊτή: Πλασίντ - Αρκούς (46' Σιμόν), Αντέ, Ντουβέρν, Ντελκρουά, Εξπιριένς - Κασιμίρ (62' Ντίντσον), Ζαν Ζακ, Μπελγκάρντ (82' Ετιέν), Προβιντάνς (71' Ζόζεφ) - Πιερό (46' Ισίντορ)