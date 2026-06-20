Το Μαρόκο υπέταξε με 1-0 τη Σκωτία με το γκολ του Σαϊμπάρι και βρίσκεται «αγκαλιά» με τους «32». Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Κοντά στα νοκ άουτ το Μαρόκο! Οι «Λέοντες του Άτλαντα» κέρδισαν με 1-0 τη Σκωτία χάρη στο γκολ του Σαϊμπάρι μόλις στο δεύτερο λεπτό και βρίσκονται μια... ανάσα από τους «32». Στην τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζουν την Αϊτή και σε περίπτωση νίκης έχουν ελπίδες ακόμα και για την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου. Η χώρα της Βόρειας Αφρικής έφτασε τους τέσσερις βαθμούς, ενώ οι Σκωτσέζοι έμειναν στους τρεις. Βραζιλία (1 βαθμό) και η χώρα της Καραϊβικής (0 βαθμούς) αγωνίζονται στις 03:30.