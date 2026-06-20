Απρόοπτο με τον Γερμανό διαιτητή που έπεσε για λίγο στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε βοήθεια για να επανέλθει.

Οι κράμπες δεν επέτρεψαν στον Φέλιξ Τσβάιερ να συνεχίσει κανονικά στο παιχνίδι των ΗΠΑ με την Αυστραλία στο Μουντιάλ του 2026. Στις καθυστερήσεις του αγώνα βρέθηκε κάτω στον αγωνιστικό χώρο και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες για να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

