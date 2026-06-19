Νόιερ: «Αυτό θα είναι το τελευταίο μου τουρνουά με τη Γερμανία!»

Ο Μάνουελ Νόιερ δεν σκοπεύει να φορέσει ξανά τα χρώματα της Εθνικής Γερμανίας, μετά το πέρας του Μουντιάλ 2026.

Τέλος εποχής για τον Μάνουελ Νόιερ! Ο 40χρονος τερματοφύλακας των Πάντσερ δε θα συνεχίσει στο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026.

Ο Νόιερ δίνει κανονικά το «παρών» στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, παρόλο που είχε δηλώσει πως θα αποσυρθεί από τη Μανσαφτ. Ο βιονικός γκολκίπερ της Μπάγερν Μονάχου, επιβεβαίωσε μέσω συνέντευξης Τύπου πως είναι η τελευταία διοργάνωση, που θα αγωνιστεί με το εθνόσημο στο στήθος.

Η Γερμανία βρίσκεται στον πέμπτο όμιλο μαζί με Κουρασάο, το οποίο διέλυσε με 7-1, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισημερινό.

Ο αειθαλής Γερμανός «κέρβερος» αγωνίζεται για πέμπτη φορά σε Μουντιάλ (2010, 2014, 2018, 2022) και το 2014 ήταν νικητής στη Βραζιλία, στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή του Μέσι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το τελευταίο μου τουρνουά. Δεν σκοπεύω να είμαι εδώ σε δύο χρόνια για το επόμενο EURO. Τις τελευταίες μέρες έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτοί είναι οι τελευταίοι μου αγώνες για τη Γερμανία», είπε χαρακτηριστικά.