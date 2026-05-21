Ο Μάνουελ Νόιερ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρά το γεγονός πως είχε αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας του.

Την αποστολή της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 20 ημέρες στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά γνωστοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/05) ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Μέσα στους εκλεκτούς «26» που επέλεξε ο νεαρός τεχνικός για την διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής βρίσκονται οι συνήθεις «ύποπτοι», Μουσιάλα, Βίρτς, Κίμιχ, Βολτεμάντε, Ρούντιγκερ, Χάβερτζ, Τα, κλπ, αλλά και μερικές εκπλήξεις.

Αναλυτικότερα, ο 38χρόνος προπονητής επέλεξε να πάρει μαζί του στο Μουντιάλ παίκτες όπως τον Λιρόι Σανέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Γαλατάσαραϊ και δεν βρίσκεται και στη καλύτερη φόρμα της καριέρας του, αλλά και τον Μάνουελ Νόιερ που, πέρα από το γεγονός πως διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του, έχει αποσυρθεί εδώ και δύο χρόνια από την Εθνική ομάδα.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε εξαιτίας του τραυματισμού του Αντρέ Τερ Στέγκεν, με τον Νάγκελσμαν να ξεκαθαρίζει πως ο Νόιερ, ο οποίος διένυσε φέτος μία εξαιρετική σεζόν με τη Μπάγερν Μονάχου, θα είναι το «νο1» της Γερμανίας και ο Μπάουμαν το νο2.

Αναλυτικά η αποστολή της Γερμανίας

Τερματοφύλακες: Μανουέλ Νόιερ, Όλιβερ Μπάουμαν, Αλεξάντερ Νιούμπελ

Αμυντικοί: Τζόναθαν Ταχ, Τζόσουα Κίμιχ, Νίκο Σλότερμπεκ, Αντόνιο Ρούντιγκερ, Ντέιβιντ Ράουμ, Ναθάνιελ Μπράουν, Βάλντεμαρ Άντον, Μαλίκ Τίαου

Μέσοι: Πασκάλ Γκρος, Λέον Γκορέτσκα, Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς, Φέλιξ Νμέτσα, Ναντιέμ Αμίρι, Άντζελο Στίλερ