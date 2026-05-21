Μουντιάλ 2026: Με τον «αειθαλή» Νόιερ η αποστολή της Γερμανίας
Την αποστολή της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα ξεκινήσει σε λιγότερο από 20 ημέρες στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά γνωστοποίησε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/05) ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν.
Μέσα στους εκλεκτούς «26» που επέλεξε ο νεαρός τεχνικός για την διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής βρίσκονται οι συνήθεις «ύποπτοι», Μουσιάλα, Βίρτς, Κίμιχ, Βολτεμάντε, Ρούντιγκερ, Χάβερτζ, Τα, κλπ, αλλά και μερικές εκπλήξεις.
Αναλυτικότερα, ο 38χρόνος προπονητής επέλεξε να πάρει μαζί του στο Μουντιάλ παίκτες όπως τον Λιρόι Σανέ, ο οποίος αγωνίζεται στη Γαλατάσαραϊ και δεν βρίσκεται και στη καλύτερη φόρμα της καριέρας του, αλλά και τον Μάνουελ Νόιερ που, πέρα από το γεγονός πως διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του, έχει αποσυρθεί εδώ και δύο χρόνια από την Εθνική ομάδα.
Η απόφαση αυτή πάρθηκε εξαιτίας του τραυματισμού του Αντρέ Τερ Στέγκεν, με τον Νάγκελσμαν να ξεκαθαρίζει πως ο Νόιερ, ο οποίος διένυσε φέτος μία εξαιρετική σεζόν με τη Μπάγερν Μονάχου, θα είναι το «νο1» της Γερμανίας και ο Μπάουμαν το νο2.
Gemeinsam für Deutschland: Unser Kader für die WM 2026! 🖤❤️💛#dfbteam #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/zaxWgXsGGv— DFB-Team (@DFB_Team) May 21, 2026
Αναλυτικά η αποστολή της Γερμανίας
Τερματοφύλακες: Μανουέλ Νόιερ, Όλιβερ Μπάουμαν, Αλεξάντερ Νιούμπελ
Αμυντικοί: Τζόναθαν Ταχ, Τζόσουα Κίμιχ, Νίκο Σλότερμπεκ, Αντόνιο Ρούντιγκερ, Ντέιβιντ Ράουμ, Ναθάνιελ Μπράουν, Βάλντεμαρ Άντον, Μαλίκ Τίαου
Μέσοι: Πασκάλ Γκρος, Λέον Γκορέτσκα, Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς, Φέλιξ Νμέτσα, Ναντιέμ Αμίρι, Άντζελο Στίλερ
Επιθετικοί: Κάι Χάβερτζ, Νικ Βολτεμάντε, Ντενίζ Ούνταβ, Τζαμάλ Μουσιάλα, Φλόριαν Βίρτς, Λέναρτ Καρλ, Τζέιμι Λέβελινγκ, Λερόι Σανέ, Μαξιμιλιαν Μπέιερ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.