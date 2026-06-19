Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να προσφέρει 200 εκατομμύρια ευρώ στην Μπάγερν Μονάχου για τον Μάικλ Ολίσε.

Ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου αναφέρουν πως η φημολογούμενη πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ατλέτικο για τον Χουλιάν Άλβαρες ήταν... μπλόφα, με τον παικταρά που απασχολεί πράγματι τη Βασίλισσα να είναι ο Μάικλ Ολίσε.

Παρότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ισχυριστεί ότι ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου δεν απασχολεί, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γάλλος διεθνής όχι απλά είναι στη λίστα των Μερένγκες, αλλά οι τελευταίοι είναι διατεθειμένοι να τινάξουν την μπάνκα προκειμένου να τον ντύσουν στα λευκά.

Για πρόταση που φτάνει τα 220 εκατομμύρια ευρώ κάνουν λόγο ξένα ρεπορτάζ, με τον 24χρονο ποδοσφαιριστή των Βαυαρών βέβαια να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού ελέω Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνεπώς κάθε εξέλιξη στην υπόθεση ενδέχεται να πάει για τις επόμενες εβδομάδες...