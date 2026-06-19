Ρεάλ Μαδρίτης: Δίνει 220 εκατομμύρια ευρώ για Ολίσε
Ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου αναφέρουν πως η φημολογούμενη πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ατλέτικο για τον Χουλιάν Άλβαρες ήταν... μπλόφα, με τον παικταρά που απασχολεί πράγματι τη Βασίλισσα να είναι ο Μάικλ Ολίσε.
Παρότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ισχυριστεί ότι ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου δεν απασχολεί, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γάλλος διεθνής όχι απλά είναι στη λίστα των Μερένγκες, αλλά οι τελευταίοι είναι διατεθειμένοι να τινάξουν την μπάνκα προκειμένου να τον ντύσουν στα λευκά.
Για πρόταση που φτάνει τα 220 εκατομμύρια ευρώ κάνουν λόγο ξένα ρεπορτάζ, με τον 24χρονο ποδοσφαιριστή των Βαυαρών βέβαια να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού ελέω Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνεπώς κάθε εξέλιξη στην υπόθεση ενδέχεται να πάει για τις επόμενες εβδομάδες...
🚨 Real Madrid are preparing a sensational €220M move for Michael Olise after the France star produced a Man of the Match display and registered an assist in Les Bleus' opening World Cup win. 🇫🇷— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 18, 2026
Olise is now emerging as one of Madrid's priority targets as they look to make a… pic.twitter.com/njyUeZ1pSW
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