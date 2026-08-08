Η Diario As με άρθρο της «φωτίζει» τις αλλαγές αλλά και τις τιμωρίες που έχει φέρει στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η -νέα- εποχή Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα, όταν και έγινε η πρώτη προπόνηση των «Μερένγκχες» υπό τις οδηγίες του Πορτογάλου και της ομάδας του.

Ο Special One κατεύθασε στη Μαδρίτη για μια δεύτερη θητεία με στόχο να οδηγήσει ξανά τη Ρεάλ στην κορυφή Ισπανίας και Ευρώπης, μετά από δυο άκρως αποτυχημένες σεζόν παρά το πανάκριβο και «φανταχτερό» ρόστερ που δημιούργησε ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο ισχυρός άνδρας των Λος Μπλάνκος συνεχίζει να... δαπανά χρήματα για τη βελτίωση της ομάδας (βλέπε Ντιομαντέ), όμως πλέον έχουν μπει και ορισμένοι κανόνες στο εσωτερικό του κλαμπ.

Αυτούς (σσ τους κανόνες) «φωτίζει» με δημοσίευμά της η Diario As, που εξηγεί πως ο «Μου» έχει θέσει κάποια... βέτο, όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα. Αρχικά, η διατροφή των ποδοσφαιριστών. Με εντολή του Πορτογάλου, όλα (σσ τα φαγητά) είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την απόδοση, αφήνοντας πίσω τις προσωπικές προτιμήσεις των παικτών. Παράλληλα, θέλει (σσ ο Μουρίνιο), όλοι οι παίκτες και το σταφ να τρώνε μαζί.

Ακολούθως η καθυστερημένη άφιξη στην προπόνηση. Σε αντίθεση με το κλασικό... πρόστιμο, ο Μουρίνιο επέλεξε να «τιμωρεί» όσους αργούν με υποχρεωτική ατομική προπόνηση στο γυμναστήριο, χωρίς εξαιρέσεις. Η ώρα άφιξης είναι μια ώρα πριν την έναρξη της προπόνησης και όποιος καθυστερεί θα δουλεύει μακριά από τους συμπαίκτες του.

Όσον αφορά τους τραυματισμούς και παρότι αρκετοί παίκτες έχουν τους δικούς τους γιατρούς, ο 63χρονος κόουτς απαιτεί η αποκατάσταση να γίνεται στις εγκαταστάσεις του συλλόγου στο Βαλντεμπέμπας, με «στενή» επιτήρηση από το επιτελείο της Ρεάλ και δίχως εξωτερικούς συνεργάτες.