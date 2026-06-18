Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραϊμα Κονατέ, με τον πρώην αμυντικό της Λίβερπουλ να υπογράφει έως το 2030.

Ανακοινώσεων συνέχεια στη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει πάρει... φόρα τις τελευταίες ημέρες και δεν σταματάει να γνωστοποιεί νέες προσθήκες ενόψει της επερχόμενης σεζόν (2026-2027).

Αυτή τη φορά λοιπόν και μετά τους Μαρκ Κουκουρέγια και Μπερνάρντο Σίλβα, η «βασίλισσα» γνωστοποίησε -και- την απόκτηση του Ιμπραϊμα Κονατέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2030.

Ο υψηλόσωμος στόπερ από τη Γαλλία (καταγωγή από το Μάλι) έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, στην οποία αγωνιζόταν από το 2021, όταν και είχε αποκτηθεί από τη Λειψία για περίπου 40 εκατ. ευρώ. Με τη φανέλα των κόκκινων ο Κονατέ πραγματοποίησε 183 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 7 γκολ και 4 ασίστ και πανηγυρίζοντας 5 τίτλους, μεταξύ αυτών και την περσινή (2024-2025) Premier League.

Πλέον στα 27 του ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα και το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», εκεί όπου πρόκειται να έχει σημαντικό ρόλο στο αγωνιστικό σχέδιο του Ζοσέ Μουρίνιο για την επάνοδο των «Μερένγκχες» στην κορυφή.