Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς τον Λιονέλ Μέσι για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Ο Χόρχε Μέσι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών σε νοσοκομείο του Ροζάριο, βυθίζοντας στο πένθος τον γιό του, Λιονέλ, αλλά και ολόκληρη την οικογένειά του. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσε να μείνει ατάραχος μπροστά στα τραγικά νέα, με τις πρώτες συλλυπητήριες ανακοινώσεις να κάνουν τον γύρο του κόσμου για τον Χόρχε Μέσι.

Νιούελς Ολντ Μπόις και Ρίβερ Πλέιτ έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον πατέρα του Μέσι, ενώ λίγο αργότερα σειρά πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μερένγκες εξέδωσαν ανακοίνωση εκφράζοντας τη λύπη τους για τον χαμό του πατέρα του Αργεντινού θρύλου κι απέστειλαν τα συλλυπητήρια τους προς τον θρύλο της Ίντερ Μαϊάμι κι άλλοτε μεγάλο τους αντίπαλο στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Χόρχε Μέσι, πατέρα του Λιονέλ Μέσι. Η ομάδα μας θέλει να κεφράσει τα συλλυπητήριά της προς τον Λίο, την οικογένειά του και τους αγαπημένους τους. Ας αναπαυτεί εν ειρήνη» τονίζεται χαρακτηριστικά.