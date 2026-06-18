Ο Τιερί Ανρί σχολίασε με καυστικό τρόπο την εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο κόντρα στη Λ.Δ. του Κονγκό και... έκραξε τον Πορτογάλο σουπερ σταρ.

Τα βλέμματα ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη αλλά για τους λάθος λόγους έχει συγκεντρώσει τις τελευταίες ώρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την απογοητευτική εμφάνιση και ισοπαλία (1-1) της Πορτογαλίας με τη Λ.Δ. του Κονγκό (17/6).

Ο 41 ετών σουπερ σταρ δεν βοήθησε την πατρίδα του να ξεκινήσει με το δεξί στο φετινό Μουντιάλ, πολύ περισσότερο όμως φαίνεται να δυσκόλεψε την προσπάθεια των συμπαικτών του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σπουδαίος πρώην άσος των γηπέδων, Τιερί Ανρί, φρόντισε μέσω σχολίου στην εκπομπή όπου εμφανίζεται να κάνει αυστηρή κριτική στον CR7, εξηγώντας τον λόγο που εκείνος (σσ ο Κριστιάνο) έκανε κακό στην ομάδα του. Πιο συγκεκριμένα, ο «θρύλος» της Άρσεναλ τόνισε πως η ομάδα είναι εκείνη που πρέπει να σκοράρει και όχι ο παίκτης, ενώ στη συνέχεια ανέλυσε μια φάση όπου φάνηκε η... ανάγκη του Κριστιάνο να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα αλλά εν τέλει χάλασε μια επιθετική ενέργεια των Ιβήρων.