Μουντιάλ 2026: Το μήνυμα του Ρονάλντο στο Instagram
Ξεκίνημα με το... αριστερό για την Πορτογαλία! Οι Ίβηρες του Κριστιάνο Ρονάλντο αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026.
Ο 41χρονος «βιονικός» φορ που βρίσκεται για έκτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο έσπευσε να τονώσει το ηθικό της ομάδας του μετά το... νωθρό ξεκίνημα και την ανέλπιστη απώλεια βαθμών απέναντι στην αφρικανική χώρα.
Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Instagram:
«Δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει. Κεφάλι ψηλά και συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι», έγραψε χαρακτηριστικά ο σταρ της Αλ Νασρ.
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