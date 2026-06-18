Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έγραψε ιστορία, αφού το 1-1 απέναντι στην Πορτογαλία του Ρονάλντο ήταν ο πρώτος της βαθμός σε Μουντιάλ.

Από το 9-0 στην ισοπαλία απέναντι στον Ρονάλντο, 52 χρόνια... δρόμος! Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ 2026 και δικαιούται να νιώθει υπερήφανη.

Το ποδόσφαιρο είναι -κατά γενική ομολογία- ο «βασιλιάς των σπορ» και η αφρικανική χώρα φρόντισε να το επαναφέρει για τα... καλά στη μνήμη. Ο «Δαυίδ» κοίταξε στα μάτια τον «Γολιάθ» και δικαιώθηκε περίτρανα.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (πρώην Ζαΐρ) αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο πρώτο παιχνίδι των Αφρικανών στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος, μετά από μισό αιώνα και... κάτι.

Η μοναδική φορά που έπαιξε σε Μουντιάλ η χώρα της Κεντρικής Αφρικής ήταν το 1974 (ως Ζαΐρ), στα γήπεδα της Δυτικής Γερμανίας. Και δεν τα πήγε και πολύ... καλά. Τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς, δέχθηκε δεκατέσσερα γκολ και δεν βρήκε δίχτυα. Σαν να μην έφτανε αυτό, «έφαγε» εννιά από τη Γιουγκοσλαβία (9-0) ισοφαρίζοντας τις πιο ευρείες ήττες της διοργάνωσης. Το 1954 η Ουγγαρία διέλυσε με 9-0 τη Νότια Κορέα, ενώ ξανά οι Μαγυάροι διέσυραν το Ελ Σαλβαδόρ με 10-1, το 1982.

Το 2-0 από τη Σκωτία και το 3-0 από τη Βραζιλία συμπλήρωσαν τον οδυνηρό απολογισμό για τους Αφρικανούς.

Σήμερα, 52 χρόνια μετά, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα μείνει στην ιστορία για τους... σωστούς λόγους. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ έχοντας ένα αξιόμαχο σύνολο με ικανούς παίκτες, που αγωνίζονται σε σπουδαία πρωταθλήματα, πέτυχε κάτι τεράστιο για τα δεδομένα της.

Σημείωσε το πρώτο της γκολ σε Μουντιάλ και πήρε τον πρώτο της βαθμό στο τουρνουά. Και όχι απέναντι σε καμιά... τυχάρπαστη ομάδα. Απέναντι στην Πορτογαλία του Ρονάλντο και των λοιπών παικταράδων.

Στο εναρκτήριο ματς του 11ου ομίλου, ο Γιοάν Γουισά της Νιούκαστλ με δυνατή κεφαλιά στο 45+5 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Πορτογάλων και προκάλεσε ντελίριο στο γήπεδο αλλά και σε κάθε Κονγκολέζο ανά τον πλανήτη. Το σκορ αυτό έμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα, όπου όλα τα μέλη της ομάδας έγιναν ένα... κουβάρι.

Για μια χώρα με περισσότερους από 100 εκατομμύρια κατοίκους, που μαστίζεται από τη φτώχεια, που έχει βιώσει και συνεχίζει να βιώνει πολυποίκιλες κοινωνικοπολιτικές παθογένειες, αυτό ήταν κάτι... αδιανόητο.

Η αρμάδα του Ντεσάμπρ βγάζει υγεία και θα συνεχίσει το ταξίδι της απέναντι σε Κολομβία και Ουζμπεκιστάν. Και ποιος ξέρει...