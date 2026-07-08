Η... μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στις χώρες της Αφρικής, καθώς έξι ομάδες της ηπείρου αποκλείστηκαν στα νοκ άουτ με γκολ από το 85ο λεπτό του παιχνιδιού και μετά.

Οι αφρικανικές χώρες βίωσαν το οδυνηρό φάσμα του αποκλεισμού στο φινάλε! Έξι χώρες της ηπείρου έμειναν εκτός της συνέχειας του Μουντιάλ 2026 με γκολ που δέχθηκαν από το 85ο λεπτό της αναμέτρησης και μετά.

Η Αίγυπτος ήταν το τελευταίο θύμα, αφού η ομάδα του Σαλάχ έχασε με 3-2 από την Αργεντινή στους «16», παρόλο που ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 έως το 79ο λεπτό. Το Πράσινο Ακρωτήρι «πληγώθηκε» επίσης από την Αλμπισελέστε για τους «32» στην παράταση με το ίδιο σκορ. Η Νότια Αφρική ηττήθηκε στο τέλος από τον Καναδά με γκολ του Εουστάκιο και δεν πήρε το εισιτήριο για τους «16».

Η... κακοδαιμονία δεν σταματά εδώ όμως για τις χώρες της Αφρικής. Ο Χάρι Κέιν και η Αγγλία πέταξαν εκτός τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό των «Ελλήνων» με 2-1 στη φάση των «32». Ο Χάαλαντ σταμάτησε το ταξίδι της Ακτής Ελεφαντοστού, αφού ο Νορβηγός φορ της Σίτι, σκόραρε λίγο πριν το τέλος του ματς και έδωσε στους Βίκινγκς την πρόκριση στους «16». Η Σενεγάλη έκανε... χαρακίρι στη φάση των «32» και παρόλο που προηγούνταν 2-0 του Βελγίου, δέχθηκε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας και έμεινε εκτός από το γκολ του Τίλεμανς, λίγο πριν την εκπνοή της παράτασης.