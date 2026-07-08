Μουντιάλ 2026: Η τύχη γύρισε την... πλάτη στην Αφρική (vid)
Οι αφρικανικές χώρες βίωσαν το οδυνηρό φάσμα του αποκλεισμού στο φινάλε! Έξι χώρες της ηπείρου έμειναν εκτός της συνέχειας του Μουντιάλ 2026 με γκολ που δέχθηκαν από το 85ο λεπτό της αναμέτρησης και μετά.
Η Αίγυπτος ήταν το τελευταίο θύμα, αφού η ομάδα του Σαλάχ έχασε με 3-2 από την Αργεντινή στους «16», παρόλο που ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 έως το 79ο λεπτό. Το Πράσινο Ακρωτήρι «πληγώθηκε» επίσης από την Αλμπισελέστε για τους «32» στην παράταση με το ίδιο σκορ. Η Νότια Αφρική ηττήθηκε στο τέλος από τον Καναδά με γκολ του Εουστάκιο και δεν πήρε το εισιτήριο για τους «16».
Η... κακοδαιμονία δεν σταματά εδώ όμως για τις χώρες της Αφρικής. Ο Χάρι Κέιν και η Αγγλία πέταξαν εκτός τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό των «Ελλήνων» με 2-1 στη φάση των «32». Ο Χάαλαντ σταμάτησε το ταξίδι της Ακτής Ελεφαντοστού, αφού ο Νορβηγός φορ της Σίτι, σκόραρε λίγο πριν το τέλος του ματς και έδωσε στους Βίκινγκς την πρόκριση στους «16». Η Σενεγάλη έκανε... χαρακίρι στη φάση των «32» και παρόλο που προηγούνταν 2-0 του Βελγίου, δέχθηκε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας και έμεινε εκτός από το γκολ του Τίλεμανς, λίγο πριν την εκπνοή της παράτασης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μουντιάλ 2026: Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου ολοκλήρωσε περισσότερες ντρίμπλες από τον Ρονάλντο!
- Πράσινο Ακρωτήρι: Λαοθάλασσα και ηρωική υποδοχή για την αποστολή
- Πρόκριση Αργεντινής με... τη βοήθεια του Θεού: Ρομέρο και Μαρτίνες χρησιμοποίησαν αγιασμό πριν σκοράρουν κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι