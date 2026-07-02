Μια άβολη στιγμή έζησε ο τεχνικός της Λ.Δ. του Κονγκό, Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, όταν ανακοινώθηκε δημόσια ο θάνατος του πατέρα του.

Μια πολύ αμήχανη στιγμή έμελλε να ζήσει ο προπονητής της Λ.Δ. του Κονγκό, αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από την Αγγλία (2-1), στη φάση των «32» του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αφρικανική χώρα κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου βάζοντας δύσκολα στο σύνολο του Τόμας Τούχελ, που είδε απέναντί του τον Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ να μην φοβάται και να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο (μέχρι ενός σημείου). Δεν ήξερε όμως τι θα περνούσε ο συνάδελφός του.

Στο στο φινάλε της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα, ο 49χρονος τεχνικός έγινε πρωταγωνιστής μιας άβολης στιγμής. Με την ολοκλήρωση των ερωτήσεων, ο υπεύθυνος Τύπου ανακοίνωσε live μπροστά σε όλους πως ο πατέρας του Ντεσάμπρ έφυγε από τη ζωή, με τον ίδιο (σσ τον Ντεσάμπρ) να έχει μια... περίεργη γκριμάτσα και απλώς να ευχαριστεί για τα συλλυπητήρια.

Βέβαια, δεν έχει εξακριβωθεί αν ο τεχνικός των Αφρικανών γνώριζε για την τραγική αυτή είδηση ή την έμαθε μαζί με τον υπόλοιπο πλανήτη....