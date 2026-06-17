Ακόμα μία γκέλα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο με την Πορτογαλία για τον 11ο όμιλο να μένει στο 1-1 κόντρα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Μουντιάλ χωρίς εκπλήξεις δεν γίνεται και το φετινό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Μία από τις μεγαλύτερες είναι χωρίς αμφιβολία η ισοπαλία της Πορτογαλίας με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η παρέα του Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε στο 1-1 με τους Κονγκολέζους και έκανε την ζωή της δύσκολη με το καλημέρα. Πρώτο γκολ μετά από 52 χρόνια και 3 μέρες για τον Κονγκό που πήρε μια σπουδαία ισοπαλία.

Γκολ στην αρχή και στο τέλος του ημιχρόνου

Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν και το καλύτερο από πλευράς θεάματος, καθώς μπορεί να μην είχε τις πολλές φάσεις, αλλά από την άλλη είχε δύο γκολ. Ένα στο ξεκίνημά του και ένα ακριβώς στην τελευταία φάση με το 1-1 όσο και αν φαίνεται έκπληξη να θεωρείται δίκαιο με βάση την εικόνα των ομάδων.

Ιδανικό ξεκίνημα για την Πορτογαλία

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, μια αρχή που ήταν ιδανική για τους γηπεδούχους που άνοιξαν πολύ νωρίς το σκορ. Συγκεκριμένα στο 6' ο Νέτο έβγαλε γλυκιά σέντρα και ο Νέβες με κεφαλιά έκανε το 1-0. Ήταν ένα γκολ που θα λέγαμε πως το περιμέναμε με τους Πορτογάλους να μπαίνουν εξαιρετικά δυνατά από το ξεκίνημα και να πιέζουν ασφυκτικά τους αντιπάλους τους.

Το Κονγκό ισορρόπησε και σκόραρε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου

Μετά το 1-0 η Πορτογαλία συνέχισε να πιέζει, αλλά μετά το πρώτο τέταρτο ο ρυθμός έπεσε με τους τυπικά φιλοξενούμενους να κερδίζουν σιγά σιγά μέτρα στο γήπεδο. Όσο μάλιστα έβλεπαν πως οι Πορτογάλοι δεν μπορούν να απειλήσουν τόσο έβγαιναν μπροστά και στην τελευταία φάση του ημιχρόνου δικαιώθηκαν. Συγκεκριμένα στο 45+5' μετά από κόρνερ η άμυνα της Πορτογαλίας κοιμήθηκε και ο Βισά εντελώς ανενόχλητος έκανε με κεφαλιά το 1-1 μέσα σε αποθέωση.

Κακό το δεύτερο ημίχρονο

Αν λέγαμε πως στο πρώτο ημίχρονο δεν είδαμε και το καλύτερο θέαμα, στο δεύτερο τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι Κονγκολέζοι κατάφεραν να κρατήσουν μακριά από την εστία τους τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είχε δύο φάσεις χωρίς όμως να απειλήσει σοβαρά, ενώ έριξαν βάρος και στην κόντρα προσπαθώντας για την ανατροπή.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι πήγαν το ματς όπως θα ήθελαν και στο τέλος πανηγύρισαν μια σπουδαία ισοπαλία με το 1-1 να μένει ως το τέλος και την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να παίρνει έναν σπουδαίο βαθμό απέναντι σε μια Πορτογαλία που σε καμία περίπτωση δεν δικαίωσε τον τίτλο του φαβορί, όχι για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά και για το Παγκόσμιο Κύπελλο συνολικά.

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα, Αραούχο, Βέιγκα, Κανσέλο, Μέντες (72' Σεμέδο), Φερνάντες, Μπερνάρντο Σίλβα (46' Κονσεϊσάο), Ζοάο Νέβες, Βιτίνια (83' Γκονζάλο Ράμος), Νέτο (72' Λεάο), Κριστιάνο Ρονάλντο

Κονγκό (Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ): Εμπασί, Μπισάκα (85' Καλουλού), Καπουάντι, Τουανζέμπε, Εμπεμπά, Μαζουακού (75' Τζόρις Καγέμπε), Μουκάου (57' Σαντίκι), Μουτουσαμί, Έντο Καγέμπε (75' Πικέλ), Βισά, Μπακαμπού (84' Μπάνζα)