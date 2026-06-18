Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό γιόρτασαν με τη... ψυχή τους την ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έξαλλοι πανηγυρισμοί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό! Η χώρα της Αφρικανικής Ηπείρου ξεκίνησε υποδειγματικά το Μουντιάλ 2026, παίρνοντας βαθμό (1-1) απέναντι στην Πορτογαλία του Ρονάλντο.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ στάθηκε... όρθια απέναντι στους Ίβηρες στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Υπενθυμίζουμε πως η αφρικανική χώρα συμμετέχει για δεύτερη φορά στην ιστορία της, στη μεγαλύτερη γιορτή της «στρογγυλής θεάς». Η πρώτη ήταν το μακρινό 1974, όταν το επίσημο όνομά της ήταν Ζαΐρ, όπου δεν κατάφερε να συγκεντρώσει κάποιον βαθμό.

Οι Κονγκολέζοι έκαναν τη νύχτα μέρα στην πατρίδα τους για το τεράστιο κατόρθωμα του εθνικού αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος.