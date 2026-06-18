Η Κροατία ισοφάρισε την Αγγλία στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους χάρη σε υπέροχο σε δημιουργία γκολ, το οποίο σημείωσε ο Μούσα.

«Χορταστικό» πρώτο ημίχρονο στο Τέξας, με τέσσερα γκολ αλλά χωρίς νικητή. Η Αγγλία πήρε δις το προβάδισμα, όμως η Κροατία είχε ισάριθμες απαντήσεις.

Στο 45+5' ο Σούσιτς έβγαλε υπέροχη «σκαφτή»μπαλιά, ο Πέρισιτις έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με υπέροχη γυριστή κεφαλιά έβγαλε σε θέση βολής τον Μούσα, ο οποίος με πλασέ στην κίνηση ισοφάρισε σε 2-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.