Αγγλία - Κροατία: «Έκρυψε» την μπάλα η Χρβάτσκα, 2-2 ο Μούσα
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Η Κροατία ισοφάρισε την Αγγλία στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους χάρη σε υπέροχο σε δημιουργία γκολ, το οποίο σημείωσε ο Μούσα.
«Χορταστικό» πρώτο ημίχρονο στο Τέξας, με τέσσερα γκολ αλλά χωρίς νικητή. Η Αγγλία πήρε δις το προβάδισμα, όμως η Κροατία είχε ισάριθμες απαντήσεις.
Στο 45+5' ο Σούσιτς έβγαλε υπέροχη «σκαφτή»μπαλιά, ο Πέρισιτις έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με υπέροχη γυριστή κεφαλιά έβγαλε σε θέση βολής τον Μούσα, ο οποίος με πλασέ στην κίνηση ισοφάρισε σε 2-2, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
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