Αγγλία – Κροατία: Ο Κέιν ξαναχτύπησε κάνοντας το 2-1
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Ο σπουδαίος Χάρι Κέιν ξαναχτύπησε στο ματς της Αγγλίας με την Κροατία και με κεφαλιά στο 42' έκανε το 2-1 για τους τυπικά γηπεδούχους.
Το εξαιρετικό ημίχρονο του Χάρι Κέιν στο ματς της Αγγλίας με την Κροατία συνεχίστηκε και στο 42' ο σπουδαίος σκόρερ της Μπάγερν έκανε το 2-1 πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του. Συγκεκριμένα μετά από εκτέλεση κόρνερ, πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά νίκησε τον Λιβάκοβιτς δίνοντας προβάδισμα στους Άγγλους.
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