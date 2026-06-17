Ο σπουδαίος Χάρι Κέιν ξαναχτύπησε στο ματς της Αγγλίας με την Κροατία και με κεφαλιά στο 42' έκανε το 2-1 για τους τυπικά γηπεδούχους.

Το εξαιρετικό ημίχρονο του Χάρι Κέιν στο ματς της Αγγλίας με την Κροατία συνεχίστηκε και στο 42' ο σπουδαίος σκόρερ της Μπάγερν έκανε το 2-1 πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του. Συγκεκριμένα μετά από εκτέλεση κόρνερ, πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά νίκησε τον Λιβάκοβιτς δίνοντας προβάδισμα στους Άγγλους.