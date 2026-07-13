Η Κροατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την επιστροφή του Σλάβεν Μπίλιτς στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας, μετά την αποχώρηση του Ζλάτκο Ντάλιτς.

Ο Ντάλιτς ολοκλήρωσε την εννεαετή παρουσία του στον πάγκο της Κροατίας, έπειτα από τον αποκλεισμό της ομάδας στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Πορτογαλία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του οδήγησε την Κροατία στον τελικό του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία και στην κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, καταγράφοντας μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

Διάδοχός του ο 57χρονος Σλάβεν Μπίλιτς, ο οποίος αναλαμβάνει για δεύτερη φορά τα ηνία της Κροατίας, έχοντας διατελέσει ομοσπονδιακός τεχνικός από το 2006 έως το 2012. Υπό την καθοδήγησή του, η εθνική ομάδα προκρίθηκε στις τελικές φάσεις των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων του 2008 και του 2012, παρουσιάζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μας και αποτελεί δική μου ευθύνη να εμφυσήσω ενέργεια, φιλοδοξία και αποφασιστικότητα, ώστε η Κροατία να παραμείνει ανάμεσα στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις», δήλωσε ο Μπίλιτς μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι επιστρέφει πιο ώριμος και περισσότερο έμπειρος σε σχέση με την πρώτη του θητεία, διατηρώντας, ωστόσο, το ίδιο πάθος και την ίδια επιθυμία για επιτυχίες με την εθνική ομάδα.

Μετά την αποχώρησή του από την Κροατία το 2012, ο Μπίλιτς εργάστηκε σε συλλογικό επίπεδο, περνώντας μεταξύ άλλων από τις Μπεσίκτας, Γουέστ Χαμ, Γουέστ Μπρομ και την Αλ Φατέχ της Σαουδικής Αραβίας, από την οποία αποχώρησε τον Αύγουστο του 2024.

Ως ποδοσφαιριστής κατέγραψε 44 συμμετοχές με την εθνική Κροατίας και ήταν μέλος της ιστορικής ομάδας που κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 στη Γαλλία.