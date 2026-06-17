Δείτε τα δυο γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Με το «αριστερό» άρχισε τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ της Αμερικής η Πορτογαλία. Η «παρέα» του Κριστιάνο Ρονάλντο «κόλλησε» στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, του βασικού Σαμουέλ Μουτουσαμί.

Οι Πορτογάλοι βρήκαν γρήγορο γκολ, μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Νέτο έβγαλε γλυκιά σέντρα και ο Νέβες με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Οι Κονγκολέζοι έφεραν το ματς στα ίσα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Στο 45+5' μετά από κόρνερ η άμυνα της Πορτογαλίας αδράνησε και ο Βισά εντελώς ανενόχλητος έκανε με κεφαλιά το 1-1.