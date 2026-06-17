Αγγλία - Κροατία: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
Πάνοπλες μοιάζουν Αγγλία και Κροατία για την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ. Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε ενδεκάδα με τον Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια και γραμμή άμυνας αποτελούμενη από τους Τζέιμς, Ο΄Ράιλι στα φτερά και Στόουνς - Κόνσα ως δίδυμο στα στόπερ.
Στη μεσαία γραμμή δεσπόζουν τα ονόματα των Άντερσον και Ράις, ενώ λίγο πιο μπροστά τους θα κινείται ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Στα άκρα επιλέχθηκαν οι Γκόρντον και Μαντουέκε, πίσω από το βαρύ πυροβολικό, Χάρι Κέιν.
Από την πλευρά του ο Ντάλιτς επέλεξε τον Λιβάκοβιτς για να υπερασπιστεί την εστία, με τους Βούσκοβιτς, Σούταλο, Γκβάρντιολ και Πέρισιτς να σχηματίζουν τετράδα στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται οι Στάνισιτς, Σούσιτς και Μόντριτς, ενώ την επιθετική τριάδα σχηματίζουν οι Πάσαλιτς, Μούσα και Μπατουρίνα.
Αγγλία: Πίκφορντ, Ο΄Ράιλι, Στόουνς, Κόνσα, Τζέιμς, Άντερσον, Ράις, Μπέλιγχαμ, Μαντουέκε, Γκόρντον, Κέιν
Your #ThreeLions to take on Croatia! 👊 pic.twitter.com/xLcO8Peaxl— England (@England) June 17, 2026
Κροατία: Λιβάκοβιτς, Βούσκοβιτς, Σούταλο, Γκβάρντιολ, Πέρισιτς, Στάνισιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς, Πάσαλιτς, Μπατουρίνα, Μούσα
🇭🇷🏴 Mission underway. This is #Croatia starting lineup! 📜 #ENGCRO #WorldCup #HrabarBroj #PokažiSrce #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/nf625l616I— HNS (@HNS_CFF) June 17, 2026
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