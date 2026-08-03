Μέσι: Το τελευταίο «αντίο» με την Αργεντινή στο «Μονουμεντάλ»

Ο Λιονέλ Μέσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αργεντινής και ετοιμάζεται για μια τελευταία εμφάνιση μπροστά στον κόσμο της «αλμπισελέστε», προκειμένου να κλείσει όπως του αρμόζει ένα τεράστιο κεφάλαιο.

Το φινάλε είχε ανακοινωθεί, όμως απέμενε μία τελευταία πράξη, μια εικόνα. Εκείνη του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής μπροστά στον κόσμο που τον λάτρεψε, σε έναν αποχαιρετισμό αντάξιο της τεράστιας διαδρομής του με την Αλμπισελέστε.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασής του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, ο Μέσι βρίσκεται κανονικά στις επιλογές της Αργεντινής για το προσεχές διάλειμμα των πρωταθλημάτων και τις αναμετρήσεις με Βολιβία, Μπουρκίνα Φάσο και Μπενίν.

Η παρουσία του στην αποστολή δεν σηματοδοτεί αλλαγή στην απόφαση που έχει ήδη πάρει. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για την ευκαιρία να γραφτεί ο επίλογος με τον τρόπο που επιθυμούσαν τόσο ο ίδιος όσο και οι άνθρωποι της ομοσπονδίας: μέσα στο γήπεδο και παρουσία των Αργεντινών φιλάθλων.

Το παιχνίδι που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι εκείνο απέναντι στο Μπενίν, καθώς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο «Μονουμεντάλ». Εκεί όπου ο Μέσι αναμένεται να γνωρίσει μία ακόμη αποθέωση από τον κόσμο της χώρας του.

BREAKING: ARGENTINA NATIONAL TEAM SQUAD LIST!



LIONEL MESSI IS IN THE LIST. pic.twitter.com/HwywGFcyP5 September 15, 2026

Παραμένει άγνωστο ποια ακριβώς μορφή θα πάρει αυτό το τελευταίο «αντίο». Δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα αγωνιστεί κανονικά, εάν θα χρησιμοποιηθεί για λίγα λεπτά ή ακόμη και αν θα περάσει απλώς για ελάχιστο χρόνο στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να αποχαιρετήσει με την μπάλα στα πόδια το κοινό της Αλμπισελέστε.

Η επιθυμία του 39χρονου να ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική ήταν δεδομένη και έγινε απόλυτα σεβαστή. Παράλληλα, όμως, υπήρχε η κοινή πεποίθηση ότι μια τέτοια διαδρομή δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί μόνο με μία ανακοίνωση.

«Ήταν κάτι που ο Λίο συζητούσε κρυφά με τους ανθρώπους της ομοσπονδίας. Όλοι ήθελαν να σεβαστούν την απόφαση και τις σκέψεις του, όμως έπρεπε να αποχαιρετήσει τον κόσμο με την μπάλα στα πόδια», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα που μεταφέρουν τα Μέσα της χώρας.