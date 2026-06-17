Ένας Αργεντίνος σπίκερ προχώρησε σε κάποια ασεμνή ρατσιστικά σχόλια κατά των ποδοσφαιριστών της Σενεγάλης και της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια του μεταξύ τους αγώνα.

Ένα ακόμη επεισόδιο κραυγαλέου ρατσισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ (16/06) από Αργεντινούς δημοσιογράφους. Πιο συγκεκριμένα στο ημίχρονο του αγώνα της Γαλλίας με τη Σενεγάλη, ο Πάμπλο Ζιράλτ, σχολιαστής του καναλιού «DirecTV Sport», παραφέρθηκε αποκαλώντας τους πρωταθλητές Αφρικής «Σενεγράλη», προτού προσθέσει ότι ήταν «0-0, προς το παρόν, σε αυτή την αναμέτρηση μεταξύ δύο αφρικανικών χωρών».

🚨🇦🇷🇫🇷🇸🇳 | BASADO: El relator argentino de DirecTV Sports se refirió a Senegal como "Senegral" y a Francia como país africano. pic.twitter.com/mMFi0CfAvk June 17, 2026

Αυτά τα αισχρά σχόλια πυροδότησαν γρήγορα αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να τα θεωρούν ρατσιστικά και ασεβή προς τις δύο ομάδες, αλλά και τους παίκτες τους.

Αυτή η διαμάχη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περιστατικά και αμφιλεγόμενες δηλώσεις που αφορούν προσωπικότητες της Αργεντινής σχετικά με τη γαλλική εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια. Θυμίζουμε άλλωστε πως το 2022 μετά τη νίκη τους κόντρα στους «μπλε», ορισμένοι παίκτες της Αλμπισελέστε απηύθυναν ένα χυδαίο σύνθημα προς τους παίκτες της γαλλικής ομάδας.