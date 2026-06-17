Ένα πάτημα του Λιονέλ Μέσι στη γάμπα του Μαντί της Αλγερίας έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα για το γεγονός πως δεν τιμωρήθηκε με κόκκινη.

Στον αστερισμό του Λιονέλ Μέσι κινούνται τις τελευταίες ώρες τα πράγματα γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά το one man show και το χατ-τρικ που πέτυχε κόντρα στην Αλγερία (3-0).

Ο 39χρονος μάγος «έσπασε» επτά ρεκόρ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και έδειξε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι τις διαθέσεις του σχετικά με τη φετινή πορεία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Ωστόσο, μια φάση με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον Μαντί των Αλγερινών έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα. Στο 31ο λεπτό του αγώνα και με το σκορ στο 1-0, ο Pulga πήγε πολύ άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να τον πατήσει στη γάμπα με τις τάπες.

'Ενα μαρκάρισμα που για πολλούς θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί ακόμη και με κόκκινη κάρτα, μια φάση για την οποία η ομάδα της Αφρικής διαμαρτυρήθηκε έντονα και ίσως να άλλαζει την ιστορία του αγώνα. Εν τέλει πάντως, ο Μέσι δεν δέχθηκε ούτε την κίτρινη του διαιτητή.