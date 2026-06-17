Ο Λιονέλ Μέσι έκανε το 1-0 για την Αργεντινή ενάντια στην Αλγερία με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή στο 17'.

Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε ο Λιονέλ Μέσι τη 200ή συμμετοχή του με την Αργεντινή, καθώς στο 17ο λεπτό του αγώνα με την Αλγερία, ο πολύπειρος σταρ άνοιξε το σκορ για τους πρωταθλητές κόσμου με υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή. Το γκολ αυτό ήταν το 14ο του Pulga σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Μέσι να πιάνει Κιλιάν Μπαπέ και Γκερντ Μίλερ στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας. Αξίζει δε να σημειωθεί πως το τέρμα αυτό ήρθε ακριβώς 20 χρόνια μετά το πρώτο του στον θεσμό, καθώς στις 16 Ιουνίου 2006 είχε ανοίξει λογαριασμό στο 6-0 επί της Σερβίας/Μαυροβουνίου!