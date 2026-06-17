Μουντιάλ 2026: Τρίτος παίκτης με 200 συμμετοχές με την εθνική ο Μέσι
Η Αργεντινή κάνει πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αντιμετωπίζοντας την Αλγερία, με τον Λιονέλ Μέσι να είναι βασικός και να γράφει ιστορία, καθώς αυτή είναι η 200ή συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.
Μονάχα δύο παίκτες έχουν περισσότερες διεθνείς συμμετοχές από τον 39χρονο σταρ, με τον πρώτο της λίστας να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 228 και τον δεύτερο να ακούει στο όνομα Μπαντέρ Αλ-Μουτάουα.
Ο τελευταίος μέτρησε 202 συμμετοχές με το Κουβέιτ μεταξύ 2003 και 2022 αλλά έχει αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, συνεπώς το να τον προσπεράσει ο Pulga αποτελεί θέμα χρόνου και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.
Παράλληλα, ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής με συμμετοχή σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), κάτι που αναμένεται να κάνει σύντομα και ο Ρονάλντο.
#OJOALDATO - Messi (titular hoy) es el TERCER jugador que llega a las 200 internacionalidades con una selección absoluta (tras Cristiano Ronaldo y Bader Al-Mutawa), pero el primero que alcanza esa cifra exacta en un partido de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/z9QDc6l6ou— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 17, 2026
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