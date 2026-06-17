Ο Λιονέλ Μέσι κατέγραψε τη 200ή συμμετοχή του με την εθνική Αργεντινής και έγινε μόλις ο τρίτος που φτάνει σε αυτό το νούμερο.

Η Αργεντινή κάνει πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αντιμετωπίζοντας την Αλγερία, με τον Λιονέλ Μέσι να είναι βασικός και να γράφει ιστορία, καθώς αυτή είναι η 200ή συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Μονάχα δύο παίκτες έχουν περισσότερες διεθνείς συμμετοχές από τον 39χρονο σταρ, με τον πρώτο της λίστας να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 228 και τον δεύτερο να ακούει στο όνομα Μπαντέρ Αλ-Μουτάουα.

Ο τελευταίος μέτρησε 202 συμμετοχές με το Κουβέιτ μεταξύ 2003 και 2022 αλλά έχει αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, συνεπώς το να τον προσπεράσει ο Pulga αποτελεί θέμα χρόνου και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Παράλληλα, ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής με συμμετοχή σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), κάτι που αναμένεται να κάνει σύντομα και ο Ρονάλντο.