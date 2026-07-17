Ο Άλεξ Μπαένα της Ισπανίας «κυνηγάει» ένα μοναδικό τρεμπλ που έχουν πετύχει μόναχα ο Λιονέλ Μέσι και ο Άνχελ Ντι Μαρία στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Άλεξ Μπαένα της Ισπανίας έχει την ευκαιρία την ερχόμενη Κυριακή στον τελικό του Μουντιάλ να πετύχει κάτι πρωτοφανές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης, χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής.

Το 2024, ο μεσοεπιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης είχε ένα αρκετά φορτωμένο καλοκαίρι. Αρχικά, πήγε στη Γερμανία για να αγωνιστεί στο Euro, το οποίο η Ρόχα κατέκτησε και λίγες μέρες αργότερα, επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για το Παρίσι για να συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου και πήρε το χρυσό μετάλλιο.

Στο Euro, η συμβολή του στο γήπεδο ήταν ελάχιστη. Ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν εξαιρετικός και ως εκ τούτου δεν μπόρεσε να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Στους Ολυμπιακούς όμως η είκονα άλλαξε άρδην. Ο Μπαένα ήταν βασικός σε σχεδόν όλα τα ματς και η απόδοσή του στον τελικό εναντίον της Γαλλίας ήταν καθοριστική, χάρη στο εκπληκτικό γκολ που πέτυχε με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Εκείνο το καλοκαίρι ο Μπαένα έγινε πρωταθλητής Ευρώπης και Ολυμπιονίκης και την ερχόμενη Κυριακή (19/07, 22:00) θα δώσει το παν για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής και να πετύχει κάτι που, σε παγκόσμιο επίπεδο, μονάχα δύο άνθρωποι έχουν καταφέρει. Αναλυτικότερα, οι Λιονέλ Μέσι και Άνχελ Ντι Μαρία της Αργεντινής κατέκτησαν το 2008 το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο, το Copa America το 2021 και 2024, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022 στο Κατάρ, ολοκληρώνοντας το διεθνές τρεμπλ.