H FIFA ενημέρωσε Αργεντινή κι Ισπανία πως η διάρκεια του ημιχρόνου στον τελικό του Μουντιάλ δεν θα υπερβεί τα 17 λεπτά, αποφεύγοντας σκηνικά... Super Bowl.

Οι μακρόσυρτες διακοπές στα μεγαλύτερα αθλητικά events για χάρη φαντασμαγορικών show είναι εμφυτευμένες στην αμερικανική κουλτούρα, γεγονός που είχε εγείρει ερωτηματικά γύρω από τη διαχείριση της FIFA για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πολλοί άλλωστε είχαν εκφράσει σκέψεις κι ανησυχίες πως η Παγκόσμια Συνομοσπονδία θα μπορούσε να αντιγράψει το αμερικανικό μοντέλο και να παρατείνει τη διάρκεια του ημιχρόνου στον τελικό ακόμα και για 25 με 30 λεπτά, πηγαίνοντας σε λογικές Super Bowl.

Όπως αποκαλύπτει ωστόσο η «Marca, τελικά η διάρκεια του ημιχρόνου δεν θα ξεφύγει πολύ από συνηθισμένα. Συγκεκριμένα η FIFA φέρεται να έχει ενημερώσει Αργεντινή και Ισπανία πως η διάρκεια της ανάπαυλας δεν θα ξεπεράσει τα 17 λεπτά σε διάρκεια.

Τα 11 εξ αυτών πάντως θα είναι προορισμένα για τις μουσικές εμφανίσεις των Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ και Μαντόνα στο show του ημιχρόνου, ενώ ακόμα πέντε με έξι λεπτά θα χρειαστούν για το στήσιμο της σκηνής, αλλά και για το πότισμα του αγωνιστικού χώρου.

Σε προηγούμενα ματς άλλωστε που διεξήχθησαν στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης είχαν εκφραστεί παράπονα για την ξηρότητα του χορταριού, κάτι που η FIFA θέλει δεδομένα να αποφύγει κατά τη διάρκεια του τελικού. Αυτό που θα παραμείνει ως έχει πάντως είναι τα δυο hydration breaks, ένα σε κάθε ημίχρονο.