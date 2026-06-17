Γαλλία – Σενεγάλη: Με ωραίο πλασέ ο Μπαρκολά έκανε το 2-0
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Η Γαλλία κατάφερε να κάνει το 2-0 στο ματς με την Σενεγάλη με τον Μπαρκολά με ωραίο πλασέ μετά την κάθετη του Ραμπιό να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα.
Γκολ με την πρώτη του επαφή με την μπάλα πέτυχε ο Μπαρκολά. Ο παίκτης της Παρί που είχε πάρει τη θέση του Ντεμπελέ μετά την εξαιρετική κάθετη του Ραμπιό βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Σενεγάλης κάνοντας με ωραίο πλασέ το 2-0 στο 82'.
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