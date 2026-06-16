Ένας φίλαθλος της Ισπανίας κοιμήθηκε στο ημίχρονο του αγώνα της χώρας του με το Πράσινο Ακρωτήρι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ισπανία ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς απέτυχε να πάρει τους 3 βαθμούς (0-0) κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, σε ένα παιχνίδι χωρίς θέαμα, που γρήγορα θα ξεχαστεί.

Το highlight της αναμέτρησης όμως ήρθε στο ημίχρονο. Πιο συγκεκριμένα, στην ανάπαυλα, η κάμερα του αγώνα έπιασε έναν φίλαθλο της Ισπανίας να... κοιμάται στις κερκίδες, κάτι που είναι λογικό, δεδομένης της ποιότητας του αγώνα.

Θυμίζουμε ότι η Φούρια Ρόχας έχει να δώσει ακόμα 2 αναμετρήσεις, με την Σαουδική Αραβία και την Ουρουγουάη, οι οποίες έμειναν επίσης ισόπαλες στο μεταξύ τους παιχνίδι, οπότε θα πρέπει να προχωρήσει με νίκες στα εναπομείναντα ματς της φάσης των ομίλων, για να μην... μπλέξει.