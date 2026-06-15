Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι: Τα highlights από τη λευκή ισοπαλία (vid)
Η πρώτη έκπληξη του Μουντιάλ είναι πλέον γεγονός! Οι Ισπανοί νόμιζαν πως θα είχαν μια εύκολη πρεμιέρα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, όμως δεν υπολόγιζαν τον 40χρονο γκολκίπερ, Βοζίνια.
Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΛ Λεμεσού ήταν ο κορυφαίος για τους Αφρικανούς, τη στιγμή που η Ρόχα πελαγοδρομούσε στο γήπεδο. Χωρίς να δείχνει «δόντια» και με τον Φεράν Τόρες μοιραίο στο γήπεδο, η Ισπανία κόλλησε στο 0-0 και μπήκε με το αριστερό στο τουρνουά, στο πρώτο μεγάλο «μπαμ» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.
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