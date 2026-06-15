Το Πράσινο Ακρωτήρι έμεινε όρθιο στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ απέναντι στην Ισπανία, η οποία κόλλησε στο 0-0 στην πρώτη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά.

Η πρώτη έκπληξη του Μουντιάλ είναι πλέον γεγονός! Οι Ισπανοί νόμιζαν πως θα είχαν μια εύκολη πρεμιέρα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, όμως δεν υπολόγιζαν τον 40χρονο γκολκίπερ, Βοζίνια.

Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΛ Λεμεσού ήταν ο κορυφαίος για τους Αφρικανούς, τη στιγμή που η Ρόχα πελαγοδρομούσε στο γήπεδο. Χωρίς να δείχνει «δόντια» και με τον Φεράν Τόρες μοιραίο στο γήπεδο, η Ισπανία κόλλησε στο 0-0 και μπήκε με το αριστερό στο τουρνουά, στο πρώτο μεγάλο «μπαμ» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.