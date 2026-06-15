Μεγάλη γκέλα στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 2026 για την Εθνική Ισπανίας, η οποία παρότι άσκησε ασφυκτική πίεση δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα μένοντας στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι που πανηγυρίζει έναν σπουδαίο βαθμό!

Το πρώτο 0-0 του Μουντιάλ του 2026 είναι γεγονός, φέρνοντας και μια... χοντρή γκέλα για την Εθνική Ισπανίας! Η Ρόχα από τα τέλη του πρώτου ημιχρόνου μέχρι και το φινάλε της αναμέτρησης πίεσε ασφυκτικά το Πράσινο Ακρωτήρι, στην πρώτη του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά οι κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο, η σφιχτή άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου και ο 40χρονος γκολκίπερ Βοζίνια κράτησαν τους Ίβηρες στο μηδέν στην πρεμιέρα του Group H!

Η Ισπανία «πέταξε» το πρώτο μέρος, χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά

Από το ξεκίνημα του ματς η Ισπανία επέβαλε τον δικό της ρυθμό, ωστόσο παρότι έφτανε ως τα όρια της περιοχής, οι τελικές ενέργειες των παικτών της «Ρόχα» ήταν απογοητευτικές. Απέναντι σε ένα καλά οργανωμένο Πράσινο Ακρωτήρι που δεν άφηνε χώρους οι παίκτες του Ντε Λα Φουέντε προβλημάτιζαν στην επίθεση καθώς δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν ευκαιρίες παίζοντας χωρίς εξτρέμ. Μάλιστα μέχρι το πρώτο μισάωρο ένα διαγώνιο σουτ του Κουκουρέγια που πέρασε πάνω από το οριζόντιο ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι Ίβηρες,.

Η Ρόχα, έχοντας «πετάξει« το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, πάτησε... γκάζι στα τελευταία λεπτά πιέζοντας ασφυκτικά το Πράσινο Ακρωτήρι και δημιουργώντας πολλές καλές στιγμές χωρίς όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Αρχικά στο 39' μετά από κεφαλιά πάσα του Κουκουρέγια ο Φεράν Τόρες πλάσαρε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια ο Βοζίνια απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ογιαρθάμπαλ. Στο 45' ο Φεράν Τόρες πάλι με πλασέ βρήκε σε ετοιμότητα τον 40χρονο γκολκίπερ του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο οποίος στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων είπε «όχι» και στην κεφαλιά του Λαπόρτ μετά από κόρνερ.

Η Ρόχα άσκησε ασφυκτική πίεση στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα

Η Ρόχα το έπιασε από εκεί που το είχε αφήσει, ούσα συνεχώς στην επίθεση με την έναρξη του δευτέρου μέρους και έχοντας ως κύριο εκτελεστή τον Φαμπιάν Ρουίθ, ωστόσο αδυνατούσε να βρει καθαρό μυαλό για να ανοίξει το σκορ στις δύο με τρεις στιγμές που δημιούργησε ως τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Η κλεψύδρα άδειαζε με την Ισπανία να ασκεί πίεση με κάθε τρόπο χωρίς αποτέλεσμα.

Μπαίνοντας στο τελευταίο εικοσάλεπτο ο Ντε Λα Φουέντε έριξε στο ματς τον Γιαμάλ, ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει καθώς δεν ήταν απόλυτα έτοιμος και κατευθείαν πήρε επιθετικές πρωτοβουλίες, ενώ και ο Μερίνο που μόλις είχε περάσει αλλαγή απείλησε με πλασέ στο 73' που βρήκε τον Βοζίνια πάλι σε ετοιμότητα. Η Ισπανία είχε προκαλέσει... ασφυξία στον αντίπαλό της, αλλά το Πράσινο Ακρωτήρι κράταγε έχοντας παρκάρει... πούλμαν στην περιοχή του.

Στο 88' ο Ογιαρθάμπαλ είδε την προσπάθειά του να κοντράρει σε αντίπαλο και να περνάει δίπλα από το δοκάρι, με τους Ίβηρες να προσπαθούν ως το τέλος, αλλά να μην αποφεύγουν την γκέλα. Μάλιστα στο 91' η Ρόχα πήγε να πάθει «κάζο», αλλά ο Σιμόν μπλόκαρε την κεφαλιά του Ντίνεϊ, με το Πράσινο Ακρωτήρι να πανηγυρίζει στο φινάλε έναν ιστορικό βαθμό στην παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ!

Ισπανία (Λουίς Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι (87' Γουίλιαμς), Φαμπιάν Ρουίθ (71' Μερίνο), Πέδρι, Φεράν Τόρες, Γκάβι (71' Γιαμάλ), Ογιαρθάμπαλ

Πράσινο Ακρωτήρι (Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μορέιρα, Λόπες, Ντίνεϊ, Σίντνι (76' Ζοάο Πάουλο), Λ. Ντουάρτε (61' Ντ. Ντουάρτε), Πίνα, Μοντέιρο (79' Αρκάνζο), Καμπράλ (61' Σεμέντο), Μέντες, Λιβραμέντο (61' Ντα Κόστα)