Πινέδα: « Δεν έχω δείξει τον καλύτερό μου εαυτό με την εθνική»

Για τις φιλοδοξίες του Μεξικό στο Μουντιάλ 2026 αλλά και για το γεγονό ότι δεν έχει δείξει ακόμη τον καλύτερο του εαυτό έκανε λόγο ο Πινέδα σε συνέντευξη του.

Ιδανικοί ήταν η πρεμιέρα των Μεξικανών στο Μουντιάλ 2026, καθώς επιβλήθηκαν 2-0 της Νότιας Αφρικής και έκαναν ένα αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο ιστορικό Αζτέκα.Ο ... «δικός μας» Πινέδα δεν αγωνίστηκε στο ματς και λίγες μέρες αργότερα σε συνέντευξη που έδωσε τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν έχει δείξει τον καλύτερο του εαυτό με την εθνική.

Αναλυτικότερα ο μέσος της ΑΕΚ μίλησε στο ESPN και παραδέχθηκε ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να δείξει τον πραγματικό του εαυτό με τη φανέλα του Μεξικού: «Το έχω πει χίλιες φορές. Δεν πιστεύω ότι έχω δείξει τον καλύτερό μου εαυτό με την εθνική ομάδα.Έχω μείνει αρκετά κάτω από τις προσδοκίες. Όμως, έχουμε μια ευκαιρία. Εγώ προσωπικά έχω μια μεγάλη ευκαιρία και ελπίζω αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στη χώρα μας να είναι το καλύτερο. Όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους όσοι θα συμμετάσχουν».



Αναφερόμενος στους νεαρούς ποδοσφαιριστές, στάθηκε στην περίπτωση του Μόρα που έγινε ο 6ος νεαρότερος παίκτης που αγωνίζεται στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία που αποκτούν οι παίκτες όταν βγαίνουν νωρίς από τη ζώνη άνεσής τους τούς βοηθά να ωριμάσουν πιο γρήγορα: «Όσο πιο νέος φεύγεις, τόσο πιο ώριμος γίνεσαι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ με τον Ζιλ Μόρα. Είναι πολύ νέος και τώρα παίζει μαζί μας. Η εθνική ομάδα είναι ένα εγχείρημα που χτίζεται από τη βάση προς την κορυφή, αλλά δείχνει επίσης την αυτοπεποίθηση που έχει αυτό το παιδί, ότι θέλει να διακριθεί, ότι θέλει να βελτιωθεί και ότι θα αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες. Η ευκαιρία για τους νέους παίκτες να φτάσουν στην πρώτη κατηγορία έχει περιοριστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό.. Πιστεύω ότι από την αρχή τα παιδιά δεν έχουν πλέον το ίδιο πάθος, την ίδια επιθυμία να ξεχωρίσουν, να φτάσουν στην πρώτη κατηγορία ώστε να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές».