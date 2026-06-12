Μετά την ιδανική πρεμιέρα του Μεξικού κόντρα στη Νότια Αφρική (2-0) ο Πινέδα έστειλε το δικό του μήνυμα τονίζοντας πως είναι μόνο η αρχη!

Με το δεξί ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις του οι Μεξικανοί στο Μουντιάλ 2026, καθώς επιβλήθηκαν 2-0 της Νότιας Αφρικής και έκαναν ένα αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο ιστορικό Αζτέκα. Μπορεί ο... «δικός μας» Πινέδα να μην αγωνίστηκε στο ματς, έστειλε όμως το δικό του μήνυμα μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Αναλυτικότερα οι οικοδεσπότες πήραν προβάδισμα στο σκορ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Κινιόνες να ανοίγει το σκορ και τον Χιμένες στο 67ονα κλειδώνει τη νικη με την κεφαλιά που έγραψε το 2-0.

Ο μέσος της ΑΕΚ δεν έπαιξε στο παιχνίδι ωστόσο μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για το ξεκίνημα της ομάδας του στο τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες που στην τελευταία μάλιστα απαθανατίζεται με την οικογένεια του και έγραψε: «Ξεκινήσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Απολαμβάνουμε τη διαδρομή, παραμένοντας προσηλωμένοι στον στόχο μας. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, την οικογένειά μου και όλους όσοι μας στηρίζουν. Είναι μόλις η αρχή».