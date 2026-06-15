Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας.

Δεύτερα σήμερα (15/06) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αφιερωμένο στο Μουντιάλ. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 11:00 στο Gazz Floor LIVE by Novibet για όλο το παρασκήνιο από την χθεσινή άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη.

Αργότερα στις 14:00 μένουμε στο YouTube κανάλι του Gazzetta, γιατί ακολουθούν οι Galacticos Live by Interwetten, που έχουν όλο το ρεπορτάζ από τις πρώτες μεταγραφές των ομάδων της Superleague.

Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (ΕΡΤ2) με την Ισπανία να αναμετριέται με το Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ στις 22:00 (ΕΡΤ2) το Βέλγιο θα τεθεί αντιμέτωπο με τους Φαραώ της Αιγύπτου. Στη 01:00 (ΕΡΤ2) η Ουρουγουάη θα αναμετρηθεί με τη Σαουδική Αραβία και στις 04:00 (ΕΡΤ1) το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία.

Στο μπάσκετ, η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Μπεσίκτας (20:00, Cosmote Sport 9) στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού του τουρκικού πρωταθλήματος, με την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς να έχει κάνει ήδη ένα «break» και να προηγείται με 0-1.

Στο τένις, η Μαρία Σάκκαρη (13:30, Nova Sports 6) θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με την πρώην Νο.4 του κόσμου και χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Τσινγουέν Ζενγκ, για τον 1ο γύρο του Nottingham Open.