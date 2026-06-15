Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, το Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι και η «μάχη» της Μαρίας Σάκκαρη
Δεύτερα σήμερα (15/06) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αφιερωμένο στο Μουντιάλ. Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 11:00 στο Gazz Floor LIVE by Novibet για όλο το παρασκήνιο από την χθεσινή άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη.
Αργότερα στις 14:00 μένουμε στο YouTube κανάλι του Gazzetta, γιατί ακολουθούν οι Galacticos Live by Interwetten, που έχουν όλο το ρεπορτάζ από τις πρώτες μεταγραφές των ομάδων της Superleague.
Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (ΕΡΤ2) με την Ισπανία να αναμετριέται με το Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ στις 22:00 (ΕΡΤ2) το Βέλγιο θα τεθεί αντιμέτωπο με τους Φαραώ της Αιγύπτου. Στη 01:00 (ΕΡΤ2) η Ουρουγουάη θα αναμετρηθεί με τη Σαουδική Αραβία και στις 04:00 (ΕΡΤ1) το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία.
Στο μπάσκετ, η Φενέρμπαχτσε θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Μπεσίκτας (20:00, Cosmote Sport 9) στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού του τουρκικού πρωταθλήματος, με την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς να έχει κάνει ήδη ένα «break» και να προηγείται με 0-1.
Στο τένις, η Μαρία Σάκκαρη (13:30, Nova Sports 6) θα διασταυρώσει τα «ξίφη» της με την πρώην Νο.4 του κόσμου και χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Τσινγουέν Ζενγκ, για τον 1ο γύρο του Nottingham Open.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor LIVE by Novibet (11:00, YouTube Gazzetta)
- Τσινγουέν Ζενγκ - Μαρία Σάκκαρη (13:30, Nova Sports 6)
- Galacticos Live by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι (19:00, ΕΡΤ2 - LIVE από το Gazzetta)
- Φενέρμπαχτσε - Μπεσίκτας (20:00, Cosmote Sport 9)
- Βέλγιο - Αίγυπτος (22:00, ΕΡΤ2 - LIVE από το Gazzetta)
- Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη (01:00, ΕΡΤ2 - LIVE από το Gazzetta)
- Ιράν - Νέα Ζηλανδία (04:00, ΕΡΤ1 - LIVE από το Gazzetta)
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