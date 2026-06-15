Ολλανδία - Ιαπωνία: Το γκολ του Σάμερβιλ
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Ο Σάμερβιλ έκανε το 2-1 για την Ολλανδία ενάντια στην Ιαπωνία με εξαιρετικό σουτ στο 64ο λεπτό.
Ήταν να μην ανοίξει ο... χορός των γκολ στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, με τον Σάμερβιλ να αποκαθιστά το προβάδισμα των Οράνιε με εξαιρετικό σουτ στο 64ο λεπτό.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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