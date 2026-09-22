Σέντρα στο UEFA Nations League στο Novasports: Η Εθνική Ελλάδας στην ελίτ της League A και 100+ ζωντανοί αγώνες σε δύο εβδομάδες!

Τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δίνουν ραντεβού στο «γήπεδο» του Novasports! Οι 54 εθνικές ομάδες της Ευρώπης ρίχνονται στη μάχη των ομίλων του UEFA Nations League 2026-2027, διεκδικώντας την πρόκριση στα Finals (9-13 Ιουλίου 2027) αλλά και το πολύτιμο εισιτήριο για το Euro 2028

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, η Εθνική μας ομάδα αγωνίζεται στην ανώτερη κατηγορία (League A, 2ος όμιλος) και θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε κορυφαίες δυνάμεις: τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου (21:45) εκτός έδρας με τη Σερβία στο Βελιγράδι.

2η Αγωνιστική: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου (21:45) εκτός έδρας με τη Γερμανία στο

Άουγκσμπουργκ.

3η & 4η Αγωνιστική (Εντός Έδρας): Με Ολλανδία (1/10, 21:45) και Γερμανία (4/10, 21:45).



Το σύστημα διεξαγωγής

Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου της League A προκρίνονται στα προημιτελικά του Μαρτίου 2027, διεκδικώντας μια θέση στα Finals. Ο 4ος υποβιβάζεται στη League B, ενώ ο 3ος θα παίξει μπαράζ παραμονής με τον 2ο της League B. Λόγω του διευρυμένου φθινοπωρινού παραθύρου, οι πρώτες 4 αγωνιστικές θα διεξαχθούν συνεχόμενα από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου.

Όλη η δράση LIVE: UEFA Nations League Tonight

Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τον παλμό και των 100+ αναμετρήσεων. Καθημερινά, από τις 24/9 έως τις 6/10, η μαραθώνια εκπομπή UEFA Nations League Tonight με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη θα ξεκινά στις 21:00 με πλούσιο ρεπορτάζ. Στις 21:45, το «Live Conference Show» θα προσφέρει παράλληλη live εικόνα από όλα τα γήπεδα, ενώ μετά τη λήξη των αγώνων θα ακολουθούν αναλύσεις, highlights και όλα τα γκολ της ημέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

19:00 UEFA Nations League –1η αγωνιστική: Ανδόρα-Μάλτα Novasports3 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League: Λιχτενστάιν-Λιθουανία Novasports News σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου

21:45 UEFA Nations League: Σερβία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία-Δανία Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Γερμανία Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Ουαλία Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA Nations League: Αυστρία-Ισραήλ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 UEFA Nations League: Κόσοβο-Ιρλανδία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

06:00 WTA 250 Korea Open – Προημιτελικά Novasports6

08:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Α’ και Β’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

10:00 WTA 250 Korea Open – Προημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

13:30 WTA 500 Singapore Tennis Open – Γ’ και Δ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

16:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #172 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Λετονία Novasports3 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Β.Ιρλανδία Novasports Premier League σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Ρουμανία Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Βέλγιο Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Κύπρος Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Γαλλία Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Ουκρανία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη



Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

08:00 WTA 250 Korea Open – Ημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

09:30 WTA 500 Singapore Tennis Open – Α’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

13:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

16:00 UEFA Nations League: Σλοβενία-Σκωτία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Εσθονία Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

19:00 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Καζακστάν Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

19:00 UEFA Nations League: Σ.Μαρίνο-Φινλανδία Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

19:00 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Λουξεμβούργο Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League: Αγγλία-Ισπανία Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Μολδαβία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Κροατία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Λευκορωσία Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Ελβετία Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

09:30 WTA 250 Korea Open – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

12:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

16:00 UEFA Nations League – 2η αγωνιστική: Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:00 UEFA Nations League: Αυστρία-Κόσοβο Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

19:00 UEFA Nations League: Σερβία-Ολλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:00 UEFA Nations League: Δανία-Ουαλία Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:00 UEFA Nations League: Γιβραλτάρ-Ανδόρα Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία-Πορτογαλία Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Ιρλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

19:00 UEFA Nations League: Λετονία-Κύπρος Novasports Start

19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Ουκρανία Novasports2

19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Μαυροβούνιο Novasports3

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube

21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start

21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Γαλλία Novasports Prime

21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Ιταλία Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία Novasports3

21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Πολωνία Novasports4

23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

19:00 UEFA Nations League: Μολδαβία-Ν.Φερόε Novasports3

19:00 UEFA Nations League: Φινλανδία-Λευκορωσία Novasportsextra1

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube

21:45 UEFA Nations League: Σκωτία-Ελβετία Novasports News

21:45 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Εσθονία Novasports Start

21:45 UEFA Nations League: Λουξεμβούργο-Ισλανδία Novasports1 (Live Conference Show)

21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Αγγλία Novasports Premier League

21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Κροατία Novasportsextra1

21:45 UEFA Nations League: Σλοβενία-Β.Μακεδονία Novasportsextra2

21:45 UEFA Nations League: Σαν Μαρίνο-Αλβανία Novasportsextra3

21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Καζακστάν Novasports1 (Live Conference Show)

23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

19:00 UEFA Nations League–3η αγωνιστική: Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν Novasports Start

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube

21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα-Ολλανδία Novasports Start

21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Δανία-Πορτογαλία Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Σερβία Novasports3

21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Κόσοβο Novasports6

21:45 UEFA Nations League: Ουαλία-Νορβηγία Novasports Premier League

21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία-Αυστρία Novasportsextra1

21:45 UEFA Nations League: Μάλτα-Γιβραλτάρ Novasportsextra2

23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν-Μολδαβία Novasports1

19:00 UEFA Nations League: Κύπρος-Αρμενία Novasports Start

19:00 UEFA Nations League: Λετονία-Μαυροβούνιο Novasports2

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube

21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Σουηδία Novasports News

21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Γαλλία-Ιταλία Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Β.Ιρλανδία Novasports Premier League

21:45 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Σλοβακία Novasportsextra1

21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Τουρκία Novasportsextra2

21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Γεωργία Novasportsextra3

21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Ρουμανία Novasportsextra4

23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #48 Novasports5

14:00 WTA 1000 China Open-2η μέρα Novasports6

16:00 UEFA Nations League: Φινλανδία-Αλβανία Novasports1

19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Βουλγαρία Novasports Start

19:00 UEFA Nations League: Κροατία-Αγγλία Novasports Prime

19:00 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο Novasports2

19:00 UEFA Nations League: Εσθονία-Λουξεμβούργο Novasports3

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Σκωτία Novasports Start

21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Τσεχία Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Σλοβενία Novasports2

23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

14:00 WTA 1000 China Open-3η μέρα Novasports6

16:00 UEFA Nations League-4η αγωνιστική: Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία Novasports1

19:00 UEFA Nations League: Κόσοβο-Αυστρία Novasports Start

19:00 UEFA Nations League: Μάλτα-Ανδόρα Novasports2

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube

21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα-Γερμανία Novasports Start

21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Νορβηγία Novasports Prime

21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία-Ισραήλ Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Σερβία Novasports3

21:45 UEFA Nations League: Ουαλία-Δανία Novasports4

23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου

15:30 WTA 1000 China Open-4η μέρα Novasports6

19:00 UEFA Nations League: Κύπρος-Λετονία Novasports Prime

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube

21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Σουηδία Novasports Start

21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Τουρκία Novasports Prime

21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Γαλλία-Βέλγιο Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Πολωνία Novasports3

21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Ουγγαρία Novasports4

21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Αρμενία Novasports5

21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία-Γεωργία Novasports Premier League

23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube

Τρίτη 6 Οκτωβρίου

12:00 WTA 1000 China Open-Φάση των «32» Novasports6

17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν-Ν.Φερόε Novasports Start

21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube

21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Β.Μακεδονία Novasports Start

21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1

21:45 UEFA Nations League: Κροατία-Ισπανία Novasports2

21:45 UEFA Nations League: Σκωτία-Σλοβενία Novasports3

21:45 UEFA Nations League: Εσθονία-Ισλανδία Novasports5

21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Σαν Μαρίνο Novasports6

21:45 UEFA Nations League: Αγγλία-Τσεχία Novasports Premier League

21:45 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Φινλανδία Novasportsextra1

21:45 UEFA Nations League: Λουξεμβούργο-Βουλγαρία Novasportsextra2

21:45 UEFA Nations League: Μολδαβία-Σλοβακία Novasportsextra3

23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube