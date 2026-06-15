Ο Φαν Ντάικ άνοιξε το σκορ με ωραία κεφαλιά για την Ολλανδία κόντρα στην Ιαπωνία, η οποία απάντησε μέσα σε λίγα λεπτά με τον Νακαμούρα.

Φωτιά πήρε μέσα σε λίγα λεπτά η αναμέτρηση της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Στο 51', οι Οράνιε πήραν το προβάδισμα με ωραία κεφαλιά του Φαν Ντάικ μετά από σέντρα του Χράφενμπερχ. Εντούτοις, μέσα σε έξι λεπτά ήρθε η ασιατική απάντηση, με τον Νακαμούρα να ισοφαρίζει με συρτό σουτ.