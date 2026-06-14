Με σκληρή ανακοίνωση στον Αλεξάντερ Τσέφεριν απάντησαν οι 13 ομοσπονδίες, υπερασπιζόμενες το νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων και ζητώντας σεβασμό για κάθε χώρα.

Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες 13 χωρών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ αντέδρασαν έντονα στις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος χαρακτήρισε την επέκταση της διοργάνωσης από 32 σε 48 ομάδες ως παράγοντα που οδηγεί σε «εντελώς αδιάφορους αγώνες».

Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, οι ομοσπονδίες των Πράσινου Ακρωτηρίου, Κουρασάο, Ουζμπεκιστάν, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και Αϊτής, με τη στήριξη των Αλγερίας, Τυνησίας, Μαρόκου, Αιγύπτου, Γκάνας, Σενεγάλης, Ακτής Ελεφαντοστού και Νότιας Αφρικής, εξέφρασαν τη «βαθιά απογοήτευσή» τους για τις τοποθετήσεις του επικεφαλής της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

«Για τις χώρες μας δεν υπάρχει κανένας ασήμαντος αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τους υπογράφοντες να υποστηρίζουν ότι τα σχόλια του Τσέφεριν υποβαθμίζουν τις θυσίες, την προσπάθεια και τα όνειρα παικτών, προπονητών, παραγόντων και φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις χώρες που εξασφάλισαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ, όπως το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κουρασάο και το Ουζμπεκιστάν, με τις ομοσπονδίες να επισημαίνουν ότι η πρόκριση αποτελεί ιστορικό επίτευγμα και την εκπλήρωση ενός διαχρονικού εθνικού ονείρου. Αντίστοιχα, για χώρες όπως το Κονγκό και η Αϊτή, η επιστροφή στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη έπειτα από δεκαετίες απουσίας έχει τεράστια συναισθηματική και κοινωνική σημασία.

«Κάθε χώρα που προκρίνεται αξίζει σεβασμό», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τις ομοσπονδίες να απορρίπτουν κατηγορηματικά τις δηλώσεις του προέδρου της UEFA. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε μια κλειστή ελίτ εθνικών ομάδων, αλλά αποτελεί ένα παγκόσμιο άθλημα που ενώνει διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και ποδοσφαιρικές διαδρομές.

Η κοινή τοποθέτηση ολοκληρώνεται με κάλεσμα για περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση του αθλήματος, ώστε να δημιουργούνται νέες ευκαιρίες, να εμπνέονται οι επόμενες γενιές και να ενισχύεται ο πραγματικά παγκόσμιος χαρακτήρας του ποδοσφαίρου.