Ομπράντοβιτς: Μία ώρα πριν από το τζάμπολ παρακολουθούσε την προθέρμανση
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Αντίστροφα και για το δικό του ανεπίσημο ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετράει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει του αγώνα στη Ρόδο με αντίπαλο την ΑΕΚ.
Βέβαια είχε προηγηθεί και το φιλικό με το Μαρούσι αλλά ουσιαστικά οι «πράσινοι» έπαιζαν με το 1/3 του ρόστερ σ' ένα κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι.
Περίπου μία ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Σέρβος προπονητής είχε καθίσει στον πάγκο της ομάδας του και παρακολουθούσε το «ζέσταμα» των παικτών του.
Όπως είναι γνωστό ο Ομπράντοβιτς δεν έχει ακόμα στην διάθεσή του, τους Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Ρογκαβόπουλο και Φαλ, με τους τέσσερις τελευταίους να αναμένονται να επιστρέψουν μετά την έναρξη των επίσημων αγώνων.
Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta
Ο Ομπράντοβιτς παρακολουθεί την προθέρμανση των παικτών του Παναθηναϊκού— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026
Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου pic.twitter.com/OgWmCflq7G
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