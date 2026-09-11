Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο του κλειστού της Καλλιθέας παρακολουθώντας την προθέρμανση των παικτών του Παναθηναϊκού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Αντίστροφα και για το δικό του ανεπίσημο ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετράει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει του αγώνα στη Ρόδο με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Βέβαια είχε προηγηθεί και το φιλικό με το Μαρούσι αλλά ουσιαστικά οι «πράσινοι» έπαιζαν με το 1/3 του ρόστερ σ' ένα κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι.

Περίπου μία ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Σέρβος προπονητής είχε καθίσει στον πάγκο της ομάδας του και παρακολουθούσε το «ζέσταμα» των παικτών του.

Όπως είναι γνωστό ο Ομπράντοβιτς δεν έχει ακόμα στην διάθεσή του, τους Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Ρογκαβόπουλο και Φαλ, με τους τέσσερις τελευταίους να αναμένονται να επιστρέψουν μετά την έναρξη των επίσημων αγώνων.

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