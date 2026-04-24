Ο Τσέφεριν «κατακεραυνώνει» τις νέες αλλαγές στη διαιτησία: «Πώς να τις καταλάβεις; Δεν είσαι ψυχίατρος»

O επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Αλεξάντερ Τσέφεριν, κατακεραύνωσε, σε πρόσφατη συνέντευξη του, την ασυνέπεια στις αποφάσεις των διαιτητών.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, βρέθηκε την Πέμπτη (23/04) στη Μαδρίτη για μία επαγγελματική υποχρέωση και παραχώρησε συνέντευξη, στην οποία δήλωσε ότι συχνά δυσκολεύεται να κατανοήσει την ερμηνεία των κανόνων του ποδοσφαίρου από την ένταξη του VAR και έπειτα.

«Μερικές φορές οι οπαδοί δεν μπορούν να καταλάβουν ορισμένες ερμηνείες των κανόνων. Ούτε εγω δεν μπορώ να το καταλάβω πολλές φορές. Για παράδειγμα, το χέρι, κανείς δεν το καταλαβαίνει. Είναι πέναλτι; Δεν είναι πέναλτι; Κανείς δεν ξέρει. Ήταν σκόπιμο, πώς το ξέρεις; Δεν είσαι ψυχίατρος».

Ο επικεφαλής της διοικητικής αρχής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το χρονικό διάστημα που χρειάζονται ορισμένες παρεμβάσεις του VAR στον αγωνιστικό χώρο.

«Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους διαιτητές ότι ο διαιτητής στο γήπεδο είναι αυτός που αποφασίζει και όχι το VAR. Και μόνο αν πρόκειται για ένα σαφές και προφανές λάθος, επεμβαίνεις. Και ακόμη και οι επεμβάσεις θα πρέπει να είναι γρήγορες, όχι μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Το είδα και στην Πρέμιερ Λιγκ, μερικές φορές οι διατητές παρακολουθούν την οθόνη για 10-15 λεπτά μέχρι να αποφασίσουν».

Ο Τσέφεριν ζήτησε επίσης μεγαλύτερη εναρμόνιση της ερμηνείας των κανόνων σε όλα τα διαφορετικά εγχώρια πρωταθλήματα της Ευρώπης, τονίζοντας πως: «Βλέπω ότι μερικές φορές οι διαιτητές που διαιτητεύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαιτητεύουν διαφορετικά από ό,τι στα δικά τους πρωταθλήματα. Επειδή έχουν διαφορετικούς διαιτητές στα πρωταθλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε οι διαιτητές, επειδή είναι το ίδιο παιχνίδι, να διαιτητεύουν με το ίδιο κριτήριο παντού».

Ο Σλοβένος πρόσθεσε τέλος ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθούν τα λάθη είναι να «προσπαθούμε αυστηρά να υπακούμε» στους κανόνες του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαίρου (IFAB).