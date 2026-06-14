Μουντιάλ 2026: Το ρεκόρ που έσπασε η ενδεκάδα του Μαρόκου

Μουντιάλ 2026: Το ρεκόρ που έσπασε η ενδεκάδα του Μαρόκου

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Το ρεκόρ που έσπασε η ενδεκάδα του Μαρόκου
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Και οι έντεκα ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν για το Μαρόκο ενάντια στη Βραζιλία έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει σε Μουντιάλ.

Το Μαρόκο έδειξε να συνεχίζει από εκεί που είχε μείνει το 2022 στο Κατάρ και κράτησε στο 1-1 τη Βραζιλία στην πρεμιέρα του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα Λιοντάρια του Άτλαντα έκαναν εξαιρετική εμφάνιση, ενώ πέραν του αγωνιστικού, έκαναν και ένα ιδιαίτερο ρεκόρ.

Όπως αναφέρει ο Mister Chip, και οι έντεκα βασικοί Μαροκινοί ποδοσφαιριστές έχουν γεννηθεί εκτός Μαρόκου, κάτι που δεν έχει συμβεί ξανά στον θεσμό! Ενδεικτικά, τέσσερις εξ αυτών ήρθαν τη ζωή επί γαλλικού εδάφους, με τρεις να γεννιούνται στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, έναν στο Καναδά και έναν στην Ολλανδία.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image

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