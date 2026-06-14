Βραζιλία - Μαρόκο 1-1: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 1-1 ανάμεσα σε Βραζιλία και Μαρόκο.
Το Μαρόκο έβαλε δύσκολα στη Βραζιλία, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στο Νιου Τζέρσι. Το υπέροχο σκάψιμο του Σαϊμπάρι στο 21ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους Βορειοαφρικανούς, με τον Βινίσιους να σκοράρει με τρομερό σουτ στο 32' και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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